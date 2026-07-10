高雄吸人又吸金！ 一年新增13個年收「百萬里」

高雄吸金力好強！一年大增13個百萬里！根據財政部最新公布「113年度綜所稅申報初步核定統計專冊」，高雄市平均所得突破百萬元的里數，較前一年度新增13個里，合計該年度百萬里數達67個，共涵蓋11個行政區。最富里仍由前鎮區「建隆里」蟬聯，以新增表現來看，三民區最亮眼，一年新增5個百萬里；受惠科技產業議題帶動，橋頭區橋頭新市鎮「新莊里」，也晉升成為該區唯一百萬里。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2024年可說是高雄房市的黃金元年，百萬里大增主要受惠兩大因素帶動：一是「高薪族成長，平均所得增」，受惠台積電設廠效應持續發酵，以及南高雄亞灣區重大建設紅利，高雄房市買氣在2024年衝上高峰，全年買賣移轉棟數突破4.5萬棟，創下歷史新高，4千萬元以上高總價住宅交易更接近200筆，為近年來最熱，中高資產族群積極進駐，有利帶動區域所得結構升級。

橋頭新市鎮「新莊里」，因挾帶橋科與台積電雙題材效應，重劃區新案供給熱絡，交易量能大增，2024年納稅戶數年增就逾300戶，展現出科技聚落成型吸人吸金的顯著效應，宛如複製下一個高大特區藍田里。

二為「房地產增值，財產所得增」，李家妮表示，綜合所得除了薪資所得，還包含財產交易所得、租賃、執行業務所得等，因此除了受高薪人口移入拉抬，另一部分可能受惠於房地產增值帶來的財富效果。

2024年高雄房市價量齊揚，房價更首度站上7字頭天花板，具備開發題材或成熟機能的市區地段，不動產增值效益更加明顯。尤其不少適用舊制交易課稅的老屋，多為屋主早期持有，在房價高點出售獲利了結，也使得財產交易所得大幅增加。

像是三民區後驛商圈的「達德里」與「達仁里」相鄰，雖屬舊市區、缺乏新案量能，並非仰賴高薪人口帶動所得成長，但因坐擁火車站後站商圈及吉林街商圈商業機能豐沛，受惠高雄車站開發及周邊都更題材，帶動周邊透店租售行情，不動產增值效益顯著，兩個里的財產交易所得皆較前一年成長逾3倍，助攻入榜百萬里。

進一步觀察13個新增百萬里，近一年房價表現呈現跌多漲少，13個里中僅有3個里房價表現上揚，其中以苓雅區「正文里」年漲11.3%最抗跌！

台灣房屋三多捷運加盟店經理潘秀芬表示，2024年高雄房市處於景氣高峰，屬於賣方市場，在新案價格墊高、交屋潮湧現帶動下，中古屋行情同步補漲，屋主議價空間又有限，使不少區域成交價格墊高。不過2025年受到央行限貸令影響，市場買氣急速降溫，高雄房市由高峰回歸基本面，房價也由齊漲轉為個案表現。

潘秀芬指出，漲幅最高的苓雅區「正文里」，位處高雄環球影城商圈，鄰近武廟商圈，生活機能成熟，加上2024年高雄輕軌成圓，聖功醫院站通車，為區域再添交通利多。里內多以中古公寓為主，近年隨「園芯」、「沐樂」等主打3房市區家庭宅的新案陸續推出，吸引經濟條件較穩定的自住換屋家庭進場，帶動區域所得水位提升，在剛性自住需求支撐下，新案成交均價仍穩守3字頭，房價表現相對抗跌。