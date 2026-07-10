聽新聞
0:00 / 0:00

Grab 將帶動外送市場成長

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

第三方研究機構Momentum Works最新發布《Food Delivery Platforms in East Asia 2026》指出，台灣外送市場正進入新的轉折點。2025年市場商品交易總額（GMV）約36億美元，年成長率已放緩至5.5%，遠低於過去高速成長階段。

報告指出，台灣外送滲透率多年來維持約10%，明顯低於南韓超過20%的水準。Momentum Works認為，市場成熟只是起點，平台是否持續投入技術、產品創新、資本，以及市場競爭，攸關未來成長動能。

報告指出，台灣擁有高都市密度、成熟餐飲供給及便利交通等優勢，理論上仍具備持續成長潛力。隨著Delivery Hero持續調整亞洲布局並規劃出售foodpanda台灣業務，下一位經營者是否願意持續投入資本、產品及技術，將成為影響台灣外送市場未來發展的重要關鍵。

商業發展研究院商業發展與策略研究所所長朱浩表示：「真正值得討論的，不是誰取得foodpanda，而是新的經營者是否具備持續投資市場的能力。」亞洲平台近年的發展經驗顯示，真正能帶動市場成長的，是持續投入產品、技術及營運能力的平台。

Momentum Works分析，相較於台灣外送市場目前約5.5%的年成長率，Grab過去兩年成功帶動東南亞外送市場恢復雙位數GMV成長。透過AI派單、Saver低價配送、多人訂餐（Group Order）及會員制度等產品創新，Grab持續提升配送效率、刺激消費需求，並為商家及外送合作夥伴創造更多訂單與收入機會，展現其帶動市場成長的能力。

研究指出Grab帶動市場競爭的能力，包括深耕東南亞十餘年，建立外送、叫車、支付及廣告生態系，長期投資AI、產品創新及平台技術，2025年合作夥伴創造逾153億美元收入，新增85.6萬家中小企業加入平台。

值得注意的是，Grab近日宣布Uber Technologies執行長Dara Khosrowshahi已正式辭任Grab董事。Grab表示，Dara過去已主動迴避所有涉及台灣市場的董事會討論與決策，此次董事會調整進一步彰顯Grab持續維持獨立公司治理架構的承諾，也回應外界對董事治理的關注，展現公司為長期深耕台灣市場所採取的具體治理行動。

南韓 外送

延伸閱讀

精確營收／6月8.97億元、月增15%再創新高 華為、長安汽車放量出貨

興勤接單熱 旺到2027年

日立永大電梯60周年 啟動雙軸轉型、打造智慧建築新價值

內需疲軟消費承壓 陸9部門推零售改革 強化AI、數位化與平台監管

相關新聞

南韓央行：有必要適時升息

南韓央行「韓國銀行」（ＢＯＫ，下稱韓銀）總裁申鉉松九日指出，他認為有必要適時升息，且韓銀將考慮各種因素，包含通膨高於目標及其他金融風險。

外資匯出…央行穩匯 「柳樹理論」成主軸

外資持續匯出引爆新台幣貶值潮，昨日兌美元收在卅二點一七八元，較前一交易日貶值一點四六角。中央銀行總裁楊金龍昨在立法院財委會答詢指出，央行對匯率的態度就是「柳樹理論」，匯率要能波動，但不能波動太大；匯率應由市場供需決定，央行角色是「管理」而非「管制」。

風險依舊 IMF再降全球經濟成長預測

國際貨幣基金（ＩＭＦ）八日再下修今年全球經濟成長預測，從四月預測的百分之三點一降至百分之三。ＩＭＦ研究部副主任布魯克斯說，中東情勢新發展，凸顯全球經濟展望的高度不確定及風險。

楊金龍示警 買股投資勿過度槓桿

ＡＩ浪潮推升台股，市場資金高度集中ＡＩ概念股，中央銀行總裁楊金龍指出，ＡＩ產業具備長期成長動能，真正令人擔憂的並非「產業泡沫」，而是於信用資源過度集中至ＡＩ領域，信用槓桿快速擴張，政府需密切關注，尤其留意中小微企業遭資金排擠，以及資金過度借貸投入股市，恐將增加金融市場風險。另外，央行也將密切關注「違約交割」是否由個案擴大為普遍現象。

出口連32紅 美國穩居我最大出口、出超國

財政部昨天公布六月出口七四八點三億美元，是歷年最強六月，年增百分之四十點三；累計上半年出口四一六六點六億美元，創同期新高。財政部表示，受惠於ＡＩ風潮，台灣出口續航力十足，年增率已連「卅二紅」，遠勝其他主要經濟體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。