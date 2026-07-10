Grab 將帶動外送市場成長

第三方研究機構Momentum Works最新發布《Food Delivery Platforms in East Asia 2026》指出，台灣外送市場正進入新的轉折點。2025年市場商品交易總額（GMV）約36億美元，年成長率已放緩至5.5%，遠低於過去高速成長階段。

報告指出，台灣外送滲透率多年來維持約10%，明顯低於南韓超過20%的水準。Momentum Works認為，市場成熟只是起點，平台是否持續投入技術、產品創新、資本，以及市場競爭，攸關未來成長動能。

報告指出，台灣擁有高都市密度、成熟餐飲供給及便利交通等優勢，理論上仍具備持續成長潛力。隨著Delivery Hero持續調整亞洲布局並規劃出售foodpanda台灣業務，下一位經營者是否願意持續投入資本、產品及技術，將成為影響台灣外送市場未來發展的重要關鍵。

商業發展研究院商業發展與策略研究所所長朱浩表示：「真正值得討論的，不是誰取得foodpanda，而是新的經營者是否具備持續投資市場的能力。」亞洲平台近年的發展經驗顯示，真正能帶動市場成長的，是持續投入產品、技術及營運能力的平台。

Momentum Works分析，相較於台灣外送市場目前約5.5%的年成長率，Grab過去兩年成功帶動東南亞外送市場恢復雙位數GMV成長。透過AI派單、Saver低價配送、多人訂餐（Group Order）及會員制度等產品創新，Grab持續提升配送效率、刺激消費需求，並為商家及外送合作夥伴創造更多訂單與收入機會，展現其帶動市場成長的能力。

研究指出Grab帶動市場競爭的能力，包括深耕東南亞十餘年，建立外送、叫車、支付及廣告生態系，長期投資AI、產品創新及平台技術，2025年合作夥伴創造逾153億美元收入，新增85.6萬家中小企業加入平台。

值得注意的是，Grab近日宣布Uber Technologies執行長Dara Khosrowshahi已正式辭任Grab董事。Grab表示，Dara過去已主動迴避所有涉及台灣市場的董事會討論與決策，此次董事會調整進一步彰顯Grab持續維持獨立公司治理架構的承諾，也回應外界對董事治理的關注，展現公司為長期深耕台灣市場所採取的具體治理行動。