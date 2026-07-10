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陽明、台驊6月營運亮麗

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

陽明海運（2609）受惠於旺季需求及地緣政治局勢帶動運價走揚，6月單月營收為165.91億元，較5月營收增加14.87億元，增幅為9.85%，較去年同期營收增加27.86億元，增幅為20.18%。累計上半年營收845.83億元，較去年同期微幅成長0.49%。

台驊控股6月合併營收25.87億元，月增23.21%，年增25.18%，創今年以來單月新高；累計上半年合併營收114.22億元，年增1.59%，由前五個月年減3.73%轉為正成長。營收表現除受惠於市場需求回升外，也是台驊深耕亞洲市場、拓展多元物流服務及深化客戶合作所累積的經營成果。

陽明海運指出，航運市場方面，美國擬於7月擴大關稅措施，促使企業提前備貨，帶動短期貿易活動及旺季需求升溫；同時貨櫃航運市場分析機構Linerlytica報告亦指出，近期新船交付有限，加上主要港口如上海等壅塞惡化，船舶等泊時間延長，壓縮市場有效供給，供需緊俏帶動運價上漲。

台驊公司表示持續深化亞洲市場經營，整合海運、空運、中歐鐵路、倉儲、報關、內貿物流及供應鏈管理等多元服務。

台驊 營收 陽明海運

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