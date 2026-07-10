受惠客運暑期旺季、深化航網布局 長榮航、虎航6月營收高飛

暑假旅遊旺季加上AI供應鏈推升貨運熱潮，長榮航（2618）和台灣虎航昨（9）日公告6月營收表現亮眼。尤其，長榮航創單月合併營收歷史新高，上半年亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

長榮航6月合併營收達234.72億元，年增率為26.5%，創單月合併營收歷史新高。其中客運營收141.32億元，創歷史新高，年增率為19.04%；貨運營收66.52億元，年增率為48.34%，則是歷年同期次高。累計上半年客運營收達810.95億元，合併營收達1,282.86億元，寫客運營收及合併營收歷年同期新高。

台灣虎航6月自結單月營收16.2億元，年增27.1%，為歷史同期新高，前六月營收103.2億元，年增22.1%。6月表現主要受惠於市場需求暢旺進而帶動運能釋放，除6月班次數較去年同期增加約13%外，6月平均載客率亦達91%。

長榮航指出， 6月客運市場逐漸邁入暑假旺季，美洲線受傳統旺季及台北國際電腦展帶動下，商務與旅遊需求明顯提升，載客率達九成。另外，6月26日新開航華盛頓特區航線航班滿載；歐洲線維持九成載客率，表現持續亮眼。受惠於端午連假及暑期旺季效應，帶動東南亞、日韓及大陸航線旅遊動能升溫，市場需求熱絡。全航線的訂位量能呈現穩健成長，成功推升整體營收的亮麗表現。

貨運方面，6月市場需求持續暢旺，在季末效應下，AI供應鏈相關產品如半導體、伺服器等需求維持高檔，而跨境電商及鮮貨等貨源，需求亦同步熱絡，進一步推升營收。面對市場快速變化，長榮航空將持續發揮全球航網優勢，靈活配置運能資源，穩健提升整體經營績效與市場競爭力。

台灣虎航表示，為延續上半年成長動能並擴大市場占有率，台灣虎航持續深化航網布局。9月將開航高雄-石垣島、高雄-小松航線兩條全新航線，此舉除可精準鎖定南台灣旅客強勁的出國需求外，亦能讓台灣虎航從高雄出發的日本航線一舉擴展到11條，將為台灣虎航帶來一波營收貢獻。