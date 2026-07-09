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AI 時代住宿安全升級 胡智鈞談旅宿業反針孔管理與隱私保護新趨勢

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
胡智鈞擁有超過20年的旅宿管理經驗，近年積極推動AI導入飯店營運、客服、評論管理等。業者提供
胡智鈞擁有超過20年的旅宿管理經驗，近年積極推動AI導入飯店營運、客服、評論管理等。業者提供

AI時代住宿安全全面升級！為協助旅館業者建立更完善的安全管理制度，台中市旅館商業同業公會特別邀請旅宿經營管理實務專家胡智鈞擔任講師，以「提升住宿安全及資料保護－反針孔管理與隱私維護實務」為主題，分享最新安全管理觀念與實務經驗，吸引眾多旅館業者參與。

隨著人工智慧（Al）快速發展及數位科技普及，旅宿產業面臨的已不再只是住宿品質與服務競爭，更必須全面提升旅客隱私保護與資訊安全管理。

胡智鈞表示，近年來全球旅宿產業陸續發生偷拍設備、個資外洩、信用卡資料遭竊及社群媒體危機等事件，住宿安全已不再只是消防設備或門禁管理，而是涵蓋旅客隱私、數位資訊及品牌信任的全面管理。

胡智鈞指出，隨著偷拍設備愈來愈微型化，加上AI技術應用普及，旅館的管理模式也必須同步升級。除了建立完整的反針孔巡檢制度，更應導入數位化管理流程、完善個資保護機制及危機應變標準作業程序（SOP），才能真正提升旅客信任，降低營運風險。

此次課程內容涵蓋反針孔設備辨識、房務巡檢流程、旅館個資保護、住宿安全風險分析、危機處理流程，以及AI在旅宿安全管理上的應用等，透過大量案例分享與實務操作，協助旅館管理者建立更完整的安全管理思維。

胡智鈞表示，旅宿產業已進入AI管理時代，未來飯店競爭力不只是硬體設備，更在於制度、文化與科技三者的整合。他認為，AI可協助旅館進行異常行為分析、評論情緒監測、客訴預警、巡檢流程數位化及標準作業管理，大幅提升營運效率與住宿安全。

現任台中芭蕾城堡酒店營運長、日月町複合式商場營運長，同時也是台灣輕奢旅宿萃創辦人的胡智鈞，擁有超過二十年的旅宿管理經驗，近年積極推動AI導入飯店營運、客服、評論管理、教育訓練及營收管理，並持續受邀至各地旅館公會、觀光單位及企業分享AI與旅宿經營管理實務。

胡智鈞強調，真正的五星服務，不只是提供舒適的住宿空間，更重要的是讓每一位旅客都能安心入住、放心離開。住宿安全不是一次性的設備投資，而是一套持續落實的管理制度與企業文化，也是未來旅宿品牌最重要的核心競爭力。

此次講座除分享最新住宿安全管理趨勢外，也希望透過實務經驗交流，協助旅館業共同提升住宿安全標準，打造更值得旅客信賴的住宿環境，為台灣旅宿產業建立更完善的安全管理新典範。

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