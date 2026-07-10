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台塑集團下半年營運 穩健看待

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑集團四大公司昨（9）日發布第3季、下半年營運展望，隨著石化產品需求旺季來到，待先前高價原料庫存逐步出清後，預期營運回歸市場供需基本面、整體仍穩健看待；南亞（1303）則預估，電子材料成長強勁、加上轉投資挹注，下半年營運效益值得期待。

南亞持續看旺電子材料，並強調該公司已不是傳統的「塑膠公司」，近年來成功轉型，電子材料產品已占總營收半數以上，成為最主要成長動能。

南亞表示，下半年營運績效值得期待，尤其電子產業持續強勁成長，本業及南亞科等轉投資持續貢獻下，呈現「母子均貴」，2026年會是相當亮麗的一年。

台塑預期，隨供料回穩，第3季開工率提高、產銷量跟進增加，但因原料乙烯、丙烯價格下跌，成本支撐力道減弱，拖累石化產品價格。

台化預期，下半年化工產品市場將逐漸回歸基本面，由供需關係主導。部分前期累積高價庫存，預計7月就可出清，客戶也回歸剛性需求，應可持續穩健經營。新事業、新產品開發腳步不會停歇，將持續推動高值化轉型。

台塑化表示，第3季煉油廠煉量將達到87%；輕裂廠則因進行年度定檢、並配合石化下游實際需求，預計第3季平均產能利用率42%。預估今年第3季柴油價差將大幅超過往年；汽油價差第3季也將維持在高點。

南亞科 南亞 台塑集團

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