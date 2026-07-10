台塑四寶上半年大賺千億…總額1,084億元 南亞EPS居冠

台塑四寶昨（9）日公布6月營收暨最新自結獲利，第2季稅後純益合計為642.76億元，季增45.5%，並擺脫去年同期虧損陰霾；上半年合計大賺逾千億元、達1,084.53億元，遠優於去年同期虧損。

營收方面，四寶6月合併營收共計1,324.6億元，月增2.7%，年增16.7%。至於各公司6月營收表現，台塑化（6505）、台化均年、月雙增；南亞年增、月減；台塑則年、月雙減。

台塑四寶最新獲利

最新財報方面，南亞在電子材料、石化產品及業外轉投資等三大部門獲利同步進補帶動下，第2季每股純益3.37元，為單季新高；上半年每股純益5.17元，為同期最佳，表現最亮眼。

台塑化上半年每股純益4.32元居次；台塑上半年每股純益2.19元、台化上半年每股純益2.11元。四大公司第2季與上半年均擺脫去年同期虧損陰霾。

南亞第2季稅後純益267.5億元，季增87.7%，每股純益3.37元；上半年稅後純益410.08億元，每股純益5.17元。6月營收271.35億元，月減5.9%，年增31.8%；上半年營收1,522.43億元，年增16%。

南亞指出，AI浪潮席捲全球產業，雲端業者以龐大的金額加速打造超大規模資料中心，導致供應鏈各種高階材料需求激增，包含玻纖布（絲）、銅箔、銅箔基板、ABF載板等上半年緊缺，加上化工、聚酯、塑膠產品表現也向好，更有轉投資事業挹注，帶動該公司第2季本業、業外同步豐收。

台塑化第2季稅後純益207.78億元，季增1.8%，每股純益2.18元；上半年稅後純益411.86億元，每股純益4.32元。6月營收636.8億元，年增10.2%；上半年營收3,449.7億元，年增8.2%。

台塑化指出，第2季煉油、烯烴事業均受惠上半年原油價格呈現急漲後下跌格局，相較於去年同期原油價格逐月下跌，購料、存貨利益進補；外銷油品價差亦大幅走強，推升獲利。

台塑第2季稅後純益106.52億元，季增225.8%，每股純益1.68元；上半年稅後純益139.21億元，每股純益2.19元。6月營收139.76億元，年減2.69%；上半年營收892.3億元，年減3.62%。

台塑指出，今年受美伊戰爭影響，國際原油及石化產品價格上漲，利差明顯改善，上半年本業轉虧為盈。

台化第2季稅後純益60.92億元，季減2.4％，每股純益1.04元；上半年稅後純益123.38億元，每股純益2.11元。6月營收276.66億元，年增11.59%；上半年營收1689億元，年增10.8%。

台化指出，上半年持續優化產品組合、推動精實生產，因應產品市況，適時調整產銷爭取獲利，加上美伊戰爭發生後，推升油價及產品售價，擴大利差，上半年營運較去年同期轉盈。