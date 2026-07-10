顯而立見／發展AI 冰火兩重天

最近台灣的股市正閃閃發光。從春天的3萬多點一路飆升，如今朝5萬點邁進，媒體天天以「歷史新高」作為頭條，街頭巷尾也有人興奮地討論投資獲利。

這似乎是一個充滿榮景的時刻。科技業更成了國際舞台上的亮點，AI與半導體讓台灣再次站上世界矚目的焦點，宛如一個國家版的勝利故事。

但在這樣的熱潮背後，卻有另一種聲音。許多老闆坐在會議室裡，眉頭深鎖。他們的擔憂不在股市，而在日常。餐飲業擔心成本上漲收益減少，教育產業也被少子化壓得喘不過氣，廣告公司則感受到預算一波波縮減。與新聞上的「全民共享繁榮」相比，這些現場的聲音顯得格外孤獨。繁榮的表面下，藏著一層看不到的不安。

這種冰火兩重天的景象，我想正是台灣經濟的矛盾之處。數字極為亮眼，但冷清卻是真實。對於那些「不在AI曲線上的產業」，努力往往換不來相同的成果。有人在舉杯慶祝勝利，有人在咬牙苦撐，兩個世界同時存在，卻愈來愈疏離。

這並不是零星的個案，而是許多老闆的共同心聲。他們並非不努力，而是跑道本就不同。當科技產業一路往上，他們卻在另一條賽道上苦苦追趕。這種落差轉化成社會上的「相對剝奪感」，不少人感覺自己被排除在繁榮之外。這是一種心理陰影，也是一種社會裂縫。

在廣告行銷產業，這分焦慮顯得格外清楚。當AI能生成文字、影像，甚至能決定媒體分發策略，傳統的行銷手法似乎不再吃香。於是業界嘗試結合AI：用演算法生成內容，用數據追蹤績效，甚至思考如何讓「人性」變成差異化的武器。

這種努力可以是創新的探索、生存的自救。因為所有人都明白，如果只是被動等待市場的選擇，最終一定會被邊緣化。

但問題在於個人的自救真的足夠嗎？當產業曲線分化到這種程度，結構性的差距不是任何個人能夠單靠努力補上的。若政府政策只偏重在科技產業，而忽略其他與民生相關的行業，那麼社會的裂縫將會更深。產業轉型的支持、再教育的機制、社會福利的調整，都是必須被正視的課題。

國家的繁榮若只是股市上的一組漂亮數字，終究會失去高度、厚度。真正的挑戰不在於台股否能否突破5萬點，而在於我們能否讓這場繁榮全民共享。

如果AI的光芒只照亮少數人，那麼黑暗終將吞噬更多人的生活。而我們準備好面對這個代價了嗎？