策略行銷／跨境電商出海 改打合規戰

跨境電商過去幾年高速成長，很大一部分建立在兩個字上：摩擦。誰能把消費者的摩擦降到最低，誰就能拿走訂單。商品便宜、選擇很多、下單簡單，包裹雖然要等幾天，但價格差距足以讓消費者接受。

但現在，這套邏輯正在被改寫。

歐盟已宣布，從2026年7月1日起，對來自歐盟以外、價值150歐元以下的小額包裹，取消原本的關稅豁免，改採每項3歐元的暫時性關稅，直到2028年7月1日歐盟電商海關資料平台上線後，再依商品類型適用一般關稅。

這件事看起來像歐洲的稅務新聞，但對台灣品牌其實是一個很重要的提醒：跨境電商的競爭，正在從低價直郵，進入資料、合規與履約的作戰。

第一，低價紅利不會永遠存在。過去許多跨境平台能快速擴張，是因為小包裹制度降低了進入門檻。大量低單價商品可以直接寄到消費者手上，價格便宜，流程簡單，對平台和賣家都很有利。

但歐盟官方資料提到，2025年約有59億件低價商品從第三國直接寄到歐盟消費者手上，沒有繳納關稅。這樣的數量，已經不是原本制度設計要處理的例外，而是變成新的市場常態。

當常態大到影響公平競爭，制度就會出手。對台灣賣家來說，這代表出海不能只算廣告費和物流費。關稅、報關、產品分類、商品標示、退貨成本，都要重新放進毛利模型裡。過去可以靠價格差距撐住的商品，未來不一定撐得住。

第二，商品資料會變成新的基礎建設。歐盟這次改革不只收3歐元。更重要的是，從2026年11月1日起，產品識別碼將成強制要求，用來提高追蹤能力與安全檢查效率。

這個訊號很清楚：未來商品不是寄出去就好，而是要能被清楚辨識、分類、追蹤與稽核。

很多中小品牌做跨境電商，會把重點放在翻譯商品頁、開通金流、找物流商。但真正進入法規成熟市場後，商品資料本身就是競爭力。

材質、用途、產地、成分、規格、警語、認證、保固、退貨條件，這些不是後台欄位而已。它們會影響能不能通關，能不能上架，能不能被平台推薦，也會影響消費者敢不敢買。資料整理不好，跨境就會從商機變成麻煩。

第三，合規會變成品牌信任的一部分。歐盟說明中提到，2025年針對化妝品、個人防護用品、食品補充品、玩具與電子產品的抽查中，超過六成受檢商品沒有符合歐盟標準，問題包含標示缺失、禁用成分或缺少安全文件。

這不是小事。當低價商品大量湧入，消費者看到的是便宜；政府看到的是安全、環境、勞動標準與公平競爭。

未來跨境電商的競爭，不會只比誰能賣更便宜，而是比誰能讓市場相信：你的商品安全、資料完整、責任清楚、售後找得到人。這對台灣品牌反而是機會。

台灣品牌不一定能打贏最低價，但可以打贏信任。尤其是食品、保健、美妝、嬰幼兒用品、家電、機能服飾這些品類，消費者在意的不只是便宜，而是能不能放心。

第四，出海要從上架思維改成營運思維。很多人談跨境電商，第一個問題是：「我要上哪個平台？」但接下來真正該問的是：我的商品資料能不能支撐通關？我的定價有沒有算進關稅與退貨？我的客服能不能處理跨國問題？我的倉配策略是直郵、本地倉，還是混合模式？

上架只是開始。能不能穩定交付，才是生意。