智慧經營／聖暉集團董事長梁進利 獎酬加碼 有人才有財

面對AI浪潮帶動半導體產業上下游瘋狂擴產，周邊供應鏈也訂單滿手。不少工程同業直言：「當前的市況是不愁沒訂單，只怕交不出貨」。無塵室機電整合大廠聖暉集團（5536）董事長兼執行長梁進利強調，有「人」方有「財」，集團近年在台灣實施「員工持股信託」、及海外子公司股權重組推動股票IPO作業，藉由持股平台的建立，達到既留才、又能擴產業務面的倍速成長期。

梁進利身兼子公司朋億*和孫公司銳澤董事長大任，他說，工程業是人的事業，更是適合年輕人投入的事業。日前他出席朋億股東會，會中通過子公司蘇州冠禮科技首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市案。

員工持股 凝聚向心力

他說明，朋億目前持有蘇州冠禮86.59％股權，推動蘇州冠禮申請A股上市，主要目的在於提升其於中國市場的企業知名度、資本市場能見度與產業競爭力，進一步拓展海外市場與在地業務發展空間。

談到朋億與冠禮的競爭優勢，梁進利指出，員工平均年齡剛好處於34～35歲之間，是由年輕人組成的公司。在可遇預見的未來，企業只要擁有人才，就有條件去開拓市場。而培養人才，近年來已成為聖暉集團的重要任務，要持續引進更多有意願投入工程業的人才。

當蘇州冠禮準備IPO三年來，梁進利透露，員工們的穩定度相當高，流動率低於2%。相較於以往人員流動率曾經高達6～7%，尤其是到職三個月之內的新人更不易留任。顯示企業的激勵措施，給予員工機會的同時，也為公司創造更高價值。

基於員工是企業永續最重要資產及夥伴的信念，聖暉集團採取擴大獎酬制度，營造員工幸福職場，全方位照顧同仁福利，致力打造「安心、安全、樂業、樂活」職場環境，提升員工認同感。同時，由公司及福委會共同策畫多元福利活動，如國內外旅遊、家庭日、社團活動、年節禮券及電影票等福利制度，期望照顧員工並吸納更多優秀人才加入。

跨國專案 強化服務能量

面對全球供應鏈重組及客戶海外建廠需求持續增加，跨國工程專案已成為集團中長期營運發展的重要方向，除持續深化亞洲既有營運基礎外，也積極強化美國、日本及東南亞等關鍵區域的在地服務能量，透過專業團隊建置、供應鏈夥伴整合與專案管理制度化，提升海外專案承攬、設計協調、施工執行與交期掌握能力。

隨著客戶對工程效率、施工品質及整合服務要求提高，海外工程市場對統包工程需求亦逐步提升，聖暉採取擴大統包工程承攬比重，並推動集團「聯合艦隊」作戰模式，整合旗下不同工種、專業領域與區域團隊資源，針對半導體、高科技電子、資料中心、生技醫療及一般產業等不同客戶需求，提供更完整且具彈性的工程整合服務，進而提升單案承攬規模與整體服務附加價值。