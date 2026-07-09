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中科、水湳、橘線利多匯聚 宜園建設首進大雅打造高品質首購宅

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
宜園建設看見科技新貴與首購族對居住品質的期待，推出大雅中科新案「宜園之青」。記者宋健生／攝影
宜園建設看見科技新貴與首購族對居住品質的期待，推出大雅中科新案「宜園之青」。記者宋健生／攝影

近年中科園區持續擴張、水湳建設全面推進、國際航線增加，加上捷運橘線發展效應，北台中正迎來新一波城市升級，也帶動科技新貴與年輕首購家庭購屋需求快速成長，其中又以緊鄰中科的大雅區最受矚目。

業界指出，股市資金持續往AI、半導體等高科技類股靠攏，房地產市場也是如此，越來越多購屋人在選擇購屋標的時，把「生活圈靠近高科技產業」列入主要考量之一。

深耕中部豪墅與住宅市場多年的宜園建設，看見中科科技新貴與年輕首購族對居住品質的期待，最近推出大雅中科新案「宜園之青」，希望將打造高品質住宅的經驗，帶進首購市場。

據了解，「宜園之青」自6月公開以來，已購客中有超過三成為來自竹科的科技新貴，他們主要配合台積電（2330）等科技大廠在中科持續擴建新廠的工作需求；另外三成為在地的首購族群，其餘則是老一輩為二代置產。

宜園建設總經理林聖堯指出，宜園從十三期到大雅，改變的是產品定位，不變的是建築理念的堅持。即使是小坪數住宅，也延續過去豪墅團隊對採光、通風與施工品質的要求，希望讓年輕家庭在人生第一間房，就能住進真正好住的住宅。

「宜園之青」坐擁中科、水湳與台中國際機場三大發展核心，鄰近國道一號、台74線及大雅市中心商圈，並受惠未來捷運橘線發展，兼具交通便利與區域成長潛力。

「宜園之青」規劃地上10樓、地下一層純住宅社區，23.56至24.41坪、2房2衛格局，總戶數57戶，主力總價在1,000萬至1,100萬元，總銷約7億元，標榜結合高坪效設計、智慧宅配置與輕裝修，在有限坪數中創造更舒適的生活空間。

林聖堯認為，好建築不該只是高總價市場的專屬，而應讓更多家庭都能享有舒適、安心且經得起時間考驗的居住品質，陪伴年輕家庭踏出成家的第一步。

「宜園之青」自6月公開以來，已購客中有超過三成為科技新貴。記者宋健生／攝影
「宜園之青」自6月公開以來，已購客中有超過三成為科技新貴。記者宋健生／攝影

林聖堯指出，宜園建設一路走來的踏實與堅持，只為了用心回應每一個對家的期待。記者宋健生／攝影
林聖堯指出，宜園建設一路走來的踏實與堅持，只為了用心回應每一個對家的期待。記者宋健生／攝影

中科

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