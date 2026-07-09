大公設生活時代！「時代海德大廈」奢華現身 驚艷台中水湳

以打造國際認證豪宅聞名的時代建設，在台中水湳國際智慧城打造的「時代海德大廈」，最近全新落成。此案結合水岸藍金與公園綠金元素，打造舒適、健康、永續發展的生活型態，引起市場高度關注。

值得注意的是，新落成的「時代海德大廈」社區引進英式管家和秘書服務，顛覆傳統物業冰冷櫃檯，融合接待、吧檯與管理中心機能，甚至將社區管理螢幕隱藏於精美吧檯下方，視線所及、優雅永遠是主角，不僅是時代建設總經理許宏丞的堅持，也是品牌一路走來的初衷。

承襲品牌深厚英式底蘊，座落於西屯區經貿九路的「時代海德大廈」，規劃地上10層、地下3層的微氣候生態建築，不僅步行可達水湳中央公園，更能在自家景觀宜居陽台遠眺國際會展中心與綠美圖的地標風采，預售期推出即深受菁英家庭青睞，全案完銷邁入交屋階段，陸續曝光的成屋外觀和公設實景，也在社群引起熱烈討論。

許宏丞以倫敦海德公園旁、曾創世界最貴豪宅紀錄的「HYDE PARK ONE」為靈感，「時代海德大廈」結合水岸藍金與公園綠金元素，打造舒適、健康、永續發展的生活型態。

外觀取法英倫紳士哲學，透過石材、金屬、玻璃與格柵的運用，呈現細緻的質感、線條與剪裁，更以一樹一陽台、一戶一花園的宜居規劃，落實生態與奢華和諧共存理念。

「下班後的生活，你想怎麼過？」許宏丞說，時代建設以行動顛覆公設無用論，讓社區大公設成為生活主舞台，奢華的大客廳、豐盛的大餐廚、優雅的大書房，透過時代建設獨樹一格的詮釋手法，凝聚家的歸屬感和幸福感，讓公設共享空間連結的不僅是人與人的情感，更是家與家的故事。

以獨特的奢華時尚，榮獲21座世界設計大獎肯定的時代建設，這次在「時代海德大廈」，以英王亨利八世的「馬廄」發想，首創毛孩專屬清潔區，並配備社區專屬腳踏車、滑板和工具櫃，住戶遛完毛孩可以輕鬆洗淨再回家，也可以邀約親友輕騎漫步水湳森活圈，在繁忙都會生活裡，創造無限愜意的生活情境。

許宏丞也提到：「高房價時代，空間坪數越來越小，多功能公設的共享功能更顯重要，所以我們一直鼓勵住戶善用社區的大公設來接待親友、交流互動，好好享受生活，住戶對空間產生認同度，自然就願意常來使用！」

另外，超級聖嬰現象席捲全球，炎熱、暴雨等極端氣候帶來致災性影響，如何避免也成為當代建築的重要課題。

許宏丞指出，真正優質的建築，不只具備英式古典的氣派與優雅，更應考量入住多年後的居住舒適與易於維護，且需因應家庭生活需求來做變化。放眼氣候變遷與能源價格高漲的未來，重視整體美感與性能、社區營運成本與生命周期品質的生態綠建築，在2026年當下更顯重要。

作為水湳經貿園區生態段第一座落實生態節能綠建築概念的個案，「時代海德大廈」全區屋頂鋪設太陽能發電設備，從建築外殼的節能、隔熱到永續能源管理，不但立下區域天花板，也是區域首座榮獲鑽石級綠建築、低碳建築與智慧建築三大標章認證的宜居建築。

許宏丞表示，未來水湳生態段高度解禁，建案高度拉高後，很難再有這樣的地利條件。

隨著央行總裁林金龍明確鬆口「選擇性信用管制就到這裡」，近期吸引部分資金提前布局營建股，帶來久違的強勢反彈，許宏丞認為「現在不只是這幾年房市的相對低點，也是下一波房市的起漲點！」

許宏丞說，全球通膨不只帶動歐盟持續升息，土地與營造成本亦居高不下，加上建築業缺工、人力成本增加，房價未來難有下修空間。

他發現，近期有不少高資產族群選擇在股市高點獲利了結，將股市紅利轉化為具備抗通膨、避險與長期增值潛力的實體資產，也意外帶動新一波「資金回流蛋黃區」趨勢。

看好大車站計畫，建設、商場相繼進駐，帶動市區蓬勃發展前景，時代建設目前線上已推出台中公園第一排、超高國際豪宅「時代公園大廈」，規劃地上27層、地下5層，均質42至46坪三房的鑽石地標。

接下來也將推出東區逾千坪基地個案「時代麗池大廈」，以市區稀有千坪基地復刻麗池飯店的國際級奢華時尚，全案規劃2至3房，亦是東區首座時代豪宅作品，備受在地置產換屋族群期待。

視線所及、優雅永遠是主角，是時代建設總經理許宏丞的堅持，也是品牌一路走來的初衷。記者宋健生／攝影

時代建設以行動顛覆公設無用論，讓奢華的大客廳等社區大公設成為生活主舞台。記者宋健生／攝影

時代建設鼓勵住戶善用社區的大公設來接待親友、交流互動，好好享受生活。記者宋健生／攝影