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日立永大電梯60周年 啟動雙軸轉型、打造智慧建築新價值

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
日立永大電梯9日舉辦創業60周年紀念儀式。記者朱曼寧／攝影
日立永大電梯9日舉辦創業60周年紀念儀式。記者朱曼寧／攝影

日立永大電梯9日舉辦創業60周年紀念儀式，正式宣布啟動DX（Digital Transformation，數位轉型）與GX（Green Transformation，綠色轉型）雙軸轉型策略，並聚焦「高速電梯」、「汰舊換新」及「數位化服務」三大核心布局，全面強化品牌競爭力與高端市場價值，持續擴大國內市場版圖與營收規模。

日立永大電梯同步宣布，累計出貨總台數正式突破10萬台，創下重要里程碑。此外，憑藉超過7.5萬台的維保規模，亦充分展現公司在售後服務市場的深厚實力與品牌影響力。此一成果不僅象徵公司製造能力、品質管理及服務體系已達成熟穩定的大規模營運水準，更進一步鞏固其作為台灣電梯產業領導品牌的市場地位。

日立永大電梯董事長小口辰廣表示，「從永大機電到今日的日立永大電梯，60年來篳路藍縷的發展歷程，不僅奠定了我們在台灣電梯產業的深厚基礎，也成就了今日的市場領導地位。一路走來，我們始終秉持追求卓越的精神，不斷精進技術、產品與服務品質」。

小口辰廣進一步指出，自加入日立集團以來，公司全面落實「One Hitachi」理念，從電梯製造出發，逐步擴展業務領域，並推動邁向智慧建築領域的長期價值創造之策略布局。並以「成為台灣第一的智慧建築系統公司」為企業願景，透過全面數位化轉型與創新技術應用，持續為客戶創造更高價值，同時深化對社會與環境永續發展的貢獻。

依循日立製作所城市解決方案與服務事業單元發展方向，面對城市發展所衍生的各項挑戰，日立永大電梯除持續提供以電梯為核心的建築解決方案外，亦積極結合空調（Air）與能源（Energy）等相關技術與服務，推動體現Lumada 3.0理念的「HMAX™ for Buildings」解決方案群。

小口辰廣強調，「除了積極布局智慧建築新事業外，我們也將持續深化電梯本業發展。面對市場需求變化與產業升級趨勢，公司將持續聚焦高速電梯、汰舊換新、維保服務升級及數位化服務等重點領域，進一步提升技術實力與服務效率，打造高端品牌形象，強化市場競爭力，驅動企業長期穩健成長」。

日立永大電梯總經理沈裕舜表示，「2022年正式加入日立集團後，我們成為日立全球布局的重要一員。這不僅代表企業規模與國際能見度的提升，更意味著必須以全球化標準面對市場競爭。在此背景下，轉型已不再是選項，而是企業持續成長的必經之路」。

沈裕舜指出，必須從傳統產品導向，逐步邁向價值導向、服務導向與數據導向，全面提升企業競爭力。因此，公司正式規劃以「新梯（高速電梯）」、「汰舊換新」及「數位化服務」作為未來發展三大核心布局，掌握產業升級與城市發展所帶來的新商機。

面對2026至2027年房市景氣的盤整挑戰，公司營運表現依舊穩健，未來中長期營收能見度明朗，並且將運用日立品牌的技術優勢與全球資源，積極拓展高速電梯及高端建築市場版圖，深化大型商辦、地標型建築及高端住宅市場布局。同時，公司也將透過產品升級、智慧化技術導入及服務品質精進，持續提升整體競爭力與品牌價值，把握城市發展與建築升級帶來的成長契機。

沈裕舜指出，高速電梯不僅代表尖端技術與卓越性能，更是品牌技術實力的重要象徵。未來公司將透過高速梯產品布局，進一步提升高端品牌形象，並聚焦大型、高價值智慧建築專案，展現日立永大電梯在技術創新、品質可靠性及整體解決方案能力上的領先優勢。

針對電梯汰舊換新市場，沈裕舜表示，目前日立永大電梯在全國維保台數已超過7.5萬台，其中機齡超過25年的電梯逾1.7萬台。隨著台灣逐步邁入大規模電梯更新時代，市場對於設備安全性、可靠性及智慧化功能的需求持續提升，汰舊換新商機正快速成長，並將成為未來推動公司營收成長的重要動能之一。基於保障用梯安全的企業責任，未來將加速推動老舊電梯更新計畫，在維保業務業績維持穩定成長的同時，在電梯汰舊換新業務方面日立永大電梯將推展多元改造方案，提供給每個客戶更具有針對性的問題解決方案。

沈裕舜表示，推動老舊電梯更新，不只是設備汰換，更是整體乘梯體驗與建築價值的升級。此外，公司也將依據客戶實際用梯情境，量身打造結合日立最新智慧電梯技術的升級方案，使客戶不僅完成設備更新，更同步享有智慧化管理、節能效益及更優質的乘梯體驗。透過「原廠維保」與「即時服務」的差異化優勢，持續累積市場信任，建立難以複製的品牌價值與競爭門檻。

日立

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