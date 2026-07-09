AI競爭進入「落地戰」 momo富邦媒總座谷元宏：AI重塑電商營運能力

AI快速發展下，企業的AI競爭不再只是「有沒有導入AI」，更進入「落地戰」，momo富邦媒（8454）總經理谷元宏認為，AI走進零售現場，從理解需求、企業決策到智慧履約網絡，展現AI如何重塑電商營運能力。

momo富邦媒總經理谷元宏受邀出席「Google Cloud Day Taipei」分享大型電商AI落地經驗。

谷元宏表示，AI真正的價值不在於導入多少工具，而在於能否用在對的場景、接上每天的營運流程，成為企業可持續使用、可規模化發展的營運能力。

AI快速發展下，企業競爭已不再只是「有沒有導入AI」，而是AI能否真正進入營運現場，並長期發揮作用。谷元宏表示，唯有場景明確、成本合理、流程順暢，AI才不會停留在概念展示，而能轉化為企業可規模化、可持續演進的營運能力。

谷元宏指出，電商本就是靠「數據與算力」運作的產業。每一次交易背後，都涉及數百萬件商品的即時媒合、流量運算、庫存預測、倉儲作業與24小時履約配送等大量資料分析與系統協作。當商品數量、消費者需求與履約情境持續變動，平台能否即時理解需求、快速做出判斷並完成服務，一直是電商競爭的關鍵。

因此，momo推動AI時，不是單純導入單一工具，而是依據商品、行銷、物流與企業營運等不同場景，選擇最適模型與技術架構，並結合雲端與地端協同運作，在創新速度、成本效益與資料安全之間取得平衡。

谷元宏表示，AI要真正創造價值，必須走進每天的營運流程，成為企業能持續使用、持續優化的基礎能力。

在消費者體驗中，搜尋推薦是AI改變商品媒合的重要場景。谷元宏表示，隨著AI語意理解能力提升，搜尋正從「找商品」走向「理解需求」。平台不只是提供商品清單，而是更貼近消費者真正想解決的問題，讓商品與需求的媒合更精準，也讓購物體驗從被動查找走向主動理解。

除了消費者體驗，AI也正在改變企業內部的工作方式。大型電商每天產生大量營運資料，包含銷售、流量、庫存、活動、毛利與物流等資訊；真正的挑戰不是資料不足，而是如何快速看懂變化，並及早做出判斷。

momo透過Decision Agent整合決策報表、資訊分析與洞察摘要，協助團隊更快掌握營運變化；Content AI則應用於商品內容、影音素材與視覺設計等場景，協助處理初稿、規格化內容與重複性作業。對高頻上新、高頻促銷的電商平台而言，AI的價值不只是加快速度，更是讓同仁把更多時間投入判斷、創意與消費者溝通品質。

谷元宏指出，工具導入只是起點，AI真正的競爭力來自組織共同參與。momo今年首度舉辦「mo客松」AI創新競賽，鼓勵不同部門同仁運用AI解決日常工作痛點，讓AI不只是技術部門的工具，而是全公司都能參與、能實際應用的創新能力。

物流是檢驗AI能否真正落地的關鍵場景。谷元宏表示，消費者下單後，平台必須即時整合訂單、庫存、倉儲設備、人力與配送資訊，才能在需求波動下維持穩定的履約品質。對大型電商而言，履約能力不只是後端作業，而是消費者體驗與平台競爭力的一部分。

momo持續推動智慧履約網絡，透過AI整合營運資料、預測需求變化並支援動態調度，讓物流系統從自動化逐步走向自主優化。AI在物流中的價值，不只是讓設備更有效率，而是讓訂單、庫存、設備與人力之間形成更即時的協同。

谷元宏表示，AI的目的不是取代人力，而是將重複性、可規則化的工作交由系統處理，讓同仁投入異常處理、流程改善與服務品質提升等更高價值工作，真正做到「讓設備更聰明、讓人的價值更高」。

AI的下一階段，不是企業導入更多工具，而是讓AI真正融入日常營運，成為平台理解需求、加快決策與穩定履約的底層能力。未來，momo將持續攜手Google Cloud，深化AI在零售場景中的應用，讓技術不只停留在系統導入，而能真正融入消費者體驗與企業營運流程。

谷元宏指出，AI真正改變零售的地方，不只是讓工作變快，而是讓企業更早理解需求、更快做出判斷、更穩定完成服務。當每一次營運都能成為下一次進化的基礎，零售平台就不只是銷售商品，而是在持續學習如何更好地服務消費者。