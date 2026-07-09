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台化預期化工產品回歸需求基本面 芳香烴展望佳、苯乙烯系列挑戰較大

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台化（1326）展望下半年營運表示，預期化工產品市場將逐漸回歸基本面，由供需關係主導。部分前期累積高價庫存，預計7月份就可出清，客戶也回歸剛性需求，應可持續穩健經營。新事業、新產品開發的腳步，也不會停歇，將持續推動日前在COMPUTEX所展示的計畫。

不過，對於主要化工產品市場，台化也指出，旗下芳香烴、苯乙烯（SM）系列產品市況預估呈「兩樣情」，芳香烴系列產品預期展望較佳，苯乙烯系列包括塑料則挑戰較大；將加大芳香烴產品產銷，期能彌補後者相對低迷的市況。

回顧上半年，台化指出，公司及時把握美伊戰事發生後客戶的迫切需求、加上瘦身降本策略增效，第2季營收季增約6.7%，營業動能持續，但受芳香烴廠歲修及第2季末油價下跌拖累，稅前利益衰退3.8%。不過，2026 年上半年營業額及利益額，均較去年同期及去年下半年大幅改善，營業額分別增長10.7%及25.5%，利益額由虧轉盈，每股純益（EPS）2.11元。

針對下半年芳香烴、苯乙烯（SM）系列產品市況，台化表示，芳香烴系列中，純苯由於亞美套利、價差開啟，最近一期報導價差為每噸253美元，已高於運費及關稅成本每噸160美元；且華東庫存降低至75,000噸，純苯與輕油價差雖由5月29日的每噸270 美元，減少至7月2日的每噸203美元，仍穩定維持在盈利區間。

展望下半年，由於烯烴裂解廠長期開動率偏低，裂解汽油產出量不足，連帶產出純苯受限，供應偏緊。苯價易受到下游苯乙烯及苯酚需求影響，預期下半年下游需求平穩，加工價差保持於盈利區間，應可期待。

至於對二甲苯（PX），雖近期PX與輕油加工價差已接近損益平衡點，但預期至9月時，聚酯秋冬季需求啟動後，需求將會轉強。台化計劃，下半年維持芳香烴三個廠，重組單元全負載運轉，混合二甲苯及甲苯則伺機補入，維持PX高負載產出。

PTA則因近期大陸聚酯開動率維持於80%附近，PTA開動率於60%~75%之間，PTA社會庫存逐漸去化，有利於PTA與PX的價差表現，最近五周價差均超過每噸600元人民幣，6月平均值每噸652人民幣，均處於獲利區間。台化寧波PTA-6將安排全載，PTA-5則視PX備料情況伺機啟動，下半年有冬季備庫需求，樂觀看待市況及營運。

苯乙烯及衍下游產品部分，苯酚及丙酮受下游BPA市況不佳擠壓，將慎選客戶、以銷定產保守以對。

SM則受到下游塑料業者互相踩踏，削價競銷，反向影響SM價格，台化計劃維持SM-3產線全量生產，SM-2產線待機恢復生產。塑料部分，第3季因夏季高溫及歐美暑假，為產品需求淡季，加上大陸業者超產，並向外輸出低價產品搶單，市況競爭不容小覷。將繼續經營歐美日等高價市場，並持續深化差別化規格開發，預期第4季傳統旺季，可恢復一些需求。

台化

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