台塑第3季開工率估回升 石化產品供需仍看美伊談判進展

台塑（1301）展望第3季石化產品供需表示，第3季為部分石化產品傳統旺季，但市場變化仍需觀察美伊後續談判進展；預期開工率將高於第2季，產銷量增加。本業部分，第3季由於原料乙烯、丙烯價格下跌，成本支撐力道減弱，拖累石化產品價格，預估營業額低於第2季；但預期將有現金股利11億元、台塑工業美國公司換股利益約10億元入帳，可望挹注獲利。

在總體經濟方面，台塑表示，雖美伊簽署和解備忘錄，惟後續談判仍充滿變數，全球央行啟動升息對抗通膨、世界銀行也調降2026年全球經濟成長預測。其中，雖中東地緣政治風險降溫，布蘭特原油價格跌至每桶70美元附近，低於戰爭前水準，不過仍有60天的後續談判期，且中東能源供應全面恢復尚需約3個月至1年時間，加上7月6日伊朗攻擊通行荷莫茲海峽之油輪及液化天然氣（LNG）運輸船，7月7日美伊相互攻擊，荷莫茲海峽可能再封鎖，若美伊談判生變，造成原油價格反彈，將加深全球通膨升高疑慮。

在石化產品供需部分，台塑指出，第3季為部分石化產品傳統旺季，惟仍須觀察美伊談判進展。第3季原為聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等石化產品傳統旺季，有利本公司產品銷售，但中東局勢趨緩，荷莫茲海峽重新開放，國際原油價格已跌回美伊戰爭前水準，且原料乙烯、丙烯價格同步走跌，成本支撐力道減弱，加深客戶預期石化產品價格下跌的疑慮，採購意願轉趨保守。

不過，7月6日伊朗攻擊荷莫茲海峽之油輪及液化天然氣（LNG）運輸船，7月7日美伊相互攻擊，國際原油價格應聲上漲，帶動中國大陸石化產品期貨價格反彈，第3季仍須觀察美伊談判進展。

台塑預估，第3季隨中東原料供應恢復正常，預估開工率73％，高於第2季。將安排八個廠歲修（麥寮PVC/VCM/液鹼/LLDPE、寧波PVC/AE/SAP、美國PE3)，雖然比第2季六個廠（林園AE廠、麥寮NBA、寧波AE/SAP/PDH廠、美國PE3）增加兩個廠，但第2季中油新三輕異常停車，且台塑石化及中油公司乙烯、丙烯原料打折供應，開工率偏低，隨著美伊停戰，荷莫茲海峽重啟，中東的原料供應逐漸恢復正常，預估第3季開工率73％，高於第2季62％。

整體而言，台塑認為，雖台塑化、中油的乙烯、丙烯供應恢復正常，使台塑第3季開工率提高、產銷量跟進增加，但第3季因原料乙烯、丙烯價格下跌，成本支撐力道減弱，拖累石化產品價格，預期第營業額低於第2季。不過，第3季有現金股利11億元以及台塑工業美國公司換股利益約10億元入帳，挹注獲利。