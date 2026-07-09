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竹科鏈結新南向醫療商機 助園區廠商前進東南亞市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科管理局今日委請工研院舉辦一場研討會，鏈結新南向醫療商機 ，助園區廠商前進東南亞市場。圖／竹科管理局提供
竹科管理局今日委請工研院舉辦一場研討會，鏈結新南向醫療商機 ，助園區廠商前進東南亞市場。圖／竹科管理局提供

新竹科學園區管理局為協助園區生醫廠商掌握東南亞智慧醫療市場脈動與國際合作契機，委由工業技術研究院於7月9日在新竹生醫園區國際會議廳舉辦「健康產業新未來：醫起南向、鏈結新商機」，邀請醫院團隊、投資顧問及竹科生醫廠商共同交流，並安排現場簡報與一對一商洽，協助園區業者拓展東南亞市場。

本次活動出席貴賓為竹科管理局局長胡世民、工研院所長呂瑞梅及前所長、資深技術專家莊曜宇、聯新國際醫院院長許詩典、亞東紀念醫院 主任黃裔胎及寬量國際公司資深顧問王冠然，並由許詩典分享馬來西亞智慧病房推動經驗；黃裔胎也分享印尼智慧醫療鏈結與商機。王冠然則從東南亞生醫投資趨勢與跨境合作角度，剖析臺灣生醫企業可關注之切入點。

除專家分享外，現場也安排園區七家生技產商：旺北科技、真茂科技、聿新生物科技、普瑞博生技、國璽幹細胞應用技術及博唯弘展生技，於現場簡報，展示智慧化生理訊號監測、AI輔助復健技術、血液篩檢技術、修復式傷口敷料、溫感水凝膠抗沾黏醫材及再生醫療應用技術，呈現竹科生醫廠商多元解決方案。當日活動共吸引約130位產業、醫療及投資界人員參與，並促成21場次一對一商洽交流，為後續臨床應用、海外通路及國際合作奠定基礎。

胡世民表示，竹科匯聚半導體、ICT、AI與生醫醫材研發能量，具備發展智慧醫療與精準健康解決方案的產業基礎。面對東南亞醫療數位轉型與新南向合作需求升溫，管理局將持續透過論壇交流、臨床與市場資源鏈結及國際展會推廣，協助促進園區企業與東南亞醫療機構、通路與市場夥伴的合作，並開發新興市場，以推動生醫產業走向國際。

東南亞 竹科 新竹

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