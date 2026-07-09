台塑化：第3季煉油廠稼動率87% 地緣風險再起、油價劇烈震盪

台塑化（6505）9日發布展望表示，7月初地緣政治風險溢價再起，油價劇烈震盪。第3季煉油廠煉量將達到87%；輕裂廠則因進行年度定檢、並配合石化下游實際需求，預計第3季平均產能利用率42%。

台塑化分析近期油價表示，進入6月後，美伊外交談判迎來歷史性突破。雙方克服草案條款的歧見，於 6月17日正式簽署第一階段停火協議與荷莫茲海峽重啟條款，先前因政治衝突與海上封鎖帶來的地緣政治風險溢價快速消失，且市場預期波斯灣內石油供給將逐步回歸市場，加上伊朗獲准在談判期內自由銷售石油並收回部分凍結資產，導致全球原油市場供需緊繃的情緒獲得大幅緩解。

台塑化指出，美、伊達成備忘錄協議，導致布蘭特油價由6月初每桶95美元左右高點，一路下跌至70-75 美元，預期中東產油國持續積極恢復原油產量，且短期全球需求無法快速增加，導致原油供給增加難以去化。

不過，7月初伊朗再次於荷莫茲海峽攻擊商船，美國隨即軍事反擊，且撤銷原先給予伊朗的石油自由銷售許可證，地緣政治風險溢價再起，油價維持劇烈震盪。

對於煉製毛利預估，台塑化表示，中東產油國急於恢復原油生產，優先出口庫存原油導致價格超跌，柴油價格亦隨之下跌，短期間價差反而進一步擴大。惟中東煉廠預期逐步復工，則將使柴油供給增加，進而壓抑亞洲柴油價差逐步走跌。

不過，台塑化也指出，由於中東煉廠在戰爭中受損，部分煉廠要到明年才能復工，再加上俄羅斯煉廠遭受烏克蘭攻擊，出口量大幅減少，且夏季期間美灣颶風、歐洲熱浪襲擊，均可能造成歐美煉油廠非預期性停工或降量。一旦柴油供給受阻，價差將隨之出現反彈，故預期今年第3季柴油價差，將大幅超過往年。第4季則由於全球煉廠將進入秋季密集檢修期，屆時仍會使柴油供給逐步減少，且歐美將進入取暖用油的需求備貨旺季，在供需基本面改善下，有助於支撐全球柴油價差。

至於汽油價差，則因美伊戰爭逐步結束，國際油價下滑，加上適逢第3季北半球旅遊旺季，駕車需求回溫，且東南亞政府重新要求公部門回到辦公室上班並解除國內汽油供給管制，帶動全球汽油需求回升，使第3季全球汽油價差保持在高點。不過，第4季進入歐美的汽油需求淡季，預期全球汽油價差將由高點逐步下滑。