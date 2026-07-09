中東戰事再起波瀾 台塑化估下半年油價有撐

中東戰事再起波瀾，推升國際油價反彈。台塑化分析，7月初伊朗再次於荷莫茲海峽攻擊商船，美國隨即軍事反擊，且撤銷原先給予伊朗的石油自由銷售許可證，地緣政治風險溢價再起，估下半年油價有撐。

台塑化回顧，6月17日美伊正式簽署第1階段停火協議與荷莫茲海峽重啟條款，導致布蘭特油價從6月初每桶約95美元的高點，一路下滑至每桶70至75美元。7月初再起波瀾，造成油價劇烈震盪。

台塑化分析，6月中美伊協議停火，中東產油國急於恢復原油生產，優先出口庫存原油，導致油價超跌。惟中東煉油廠在戰爭中受損，部分煉油廠要到明年才能復工，加上俄羅斯煉油廠遭受烏克蘭攻擊，出口量大幅減少，且夏季期間美國墨西哥灣颶風與歐洲熱浪襲擊，可能造成歐美煉油廠非預期性停工或降量，柴油供給一旦受阻，柴油價差將隨之出現反彈。

另外第4季將進入全球煉油廠的秋季密集檢修期，屆時柴油供給會逐步減少，且歐美進入取暖用油的需求備貨旺季，在供需基本面改善下，有助於支撐全球柴油價差。

台塑認為雖然美伊先前簽署和解備忘錄，但後續談判仍充滿變數，包括美伊6月17日簽署和解備忘錄後，後續有60天談判期；且中東能源供應要全面恢復，尚需約3個月至1年時間。如果美伊談判又生變，將造成原油價格反彈，加深全球通膨升高疑慮。

展望後勢，台塑指出，雖然台塑化、中油的乙丙烯原料供應恢復正常，台塑第3季開工率提高，產銷量增加，但第3季因原料乙、丙烯價格下跌，成本支撐力道減弱，拖累石化產品價格，預期台塑第3季營收低於第2季，不過台塑第3季有11億元的現金股利，加上台塑工業美國公司換股利益約10億元入帳，將挹注公司獲利。

南亞則強調，公司已不是傳統塑膠公司，近年來成功轉型，電子材料產品已占總公司營收半數以上，為目前主要成長動能。南亞樂觀預估7月及第3季營收都將維持小幅成長。

台化總經理呂文進則指出，化工產品市場逐漸回歸基本面，由供需關係主導。台化兩大產品系列，其中芳香烴系列產品展望較佳，苯乙烯（SM）系列包括塑料面對挑戰較大。

呂文進綜合評估，台化的芳香烴產品量體較大，可彌補苯乙烯系列產品的低迷，另外台化也將加大芳香烴產品產銷，盡最大努力為股東創造利益。