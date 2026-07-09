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凱基證券攜手宜蘊生醫啟動IPO計畫 大健康產業概念股添新兵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券與宜蘊生醫簽署股票上市櫃輔導合約，由凱基證券董事長許道義(左)、宜蘊生醫董事長林羣代表共同啟動IPO規劃。凱基證券／提供
凱基證券與宜蘊生醫簽署股票上市櫃輔導合約，由凱基證券董事長許道義(左)、宜蘊生醫董事長林羣代表共同啟動IPO規劃。凱基證券／提供

隨著全球少子化問題日益嚴峻，生殖醫學產業戰略地位也隨之益顯重要，帶動大健康產業發展，也讓生殖醫療成為生技醫療產業備受矚目的新藍海市場。凱基證券看好國內知名生殖醫療管理顧問公司宜蘊生醫在台灣及海外市場的前瞻布局，雙方正式啟動IPO計畫，攜手邁向資本市場，為台灣大健康產業將再添新星。

宜蘊生醫由董事長林羣領軍，專注於生殖醫療管理顧問服務的企業，由具備生殖技術與企業管理等多元專業背景的人才組成，以品牌授權、技術指導及管理服務為核心，提供參與加盟的生殖醫療診所營業場域、設備及軟硬體設施，並協助建置生殖醫療實驗室，且提供生殖技術指導服務與整合行銷方案，藉以提升旗下加盟生殖醫療診所營運效能。

宜蘊生醫目前為全台規模最大的生殖醫療加盟體系，目前台灣地區加盟的生殖醫療診所涵蓋台北、桃園及台中三間與中醫診所二間，此外，為拓展美國及東南亞地區生殖醫療市場故分別於2023年及2024年轉投資位於美國加州及泰國曼谷的生殖醫療體系。宜蘊生醫目前全球合計擁有29位生殖專科醫師、19位胚胎實驗室團隊、三位免疫科醫師、一位麻醉科醫師與六位中醫師，其專精不孕症治療、試管嬰兒、凍卵、捐卵、借卵等生殖醫療服務並搭配中醫備孕調理、孕期安胎與產後照護，形成跨領域且高專業度之全方位生殖醫療團隊。

凱基證券身為台灣資本市場的領航者，長期深耕企業上市櫃（IPO）及籌資（SPO）服務，具備豐富的經驗與卓越實績，此次攜手宜蘊生醫邁向資本市場，凱基證券將整合凱基金控的豐富集團資源，提供全方位專業輔導，協助公司強化治理架構、提升市場競爭力，穩健邁向資本市場，成為亞太地區生殖醫療產業的指標企業。

凱基 IPO

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