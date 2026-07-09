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電力事業群交貨順利 大同6月營收年增逾16%
大同公司今天公告6月合併營收新台幣52.93億元，月增幅度達47.77%，年增幅度也有16.64%。累計上半年合併營收245.02億元，年增4.03%。因電力事業群配合客戶交貨排程順利與集團子公司訂單增加以及專案認列，帶動6月單月營收為近一年次高。
大同表示，核心電力事業群於6月配合客戶排程需求，國內外出貨順利，月增幅達雙位數，其中又以重電事業體表現最為優異，月增幅呈倍數成長。大同以優於同業交貨期的條件，積極拓展海內外商機，又以集團本身資源，進行內部整合，展現市場差異化的優勢。
展望下半年，大同說明，電力核心事業群於5月分別參與美國及日本的電力設備展，並獲得當地客戶的支持，變壓器及馬達訂單湧現，將陸續安排生產出貨。國內也因企業客戶加持，大同產能利用率居高不下，另外，集團子公司訂單及專案同樣持續增加。
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