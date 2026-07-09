快訊

美伊停火結束？中東專家指川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛「已無好選項」

巴威還沒到「台東海岸先開大絕」巨大白浪瘋狂推進 旅客驚呼：這是海嘯？

聽新聞
0:00 / 0:00

momo分享大型電商AI落地經驗 AI重塑電商營運能力

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

momo富邦媒（8454）總經理谷元宏9日出席Google Cloud台灣主辦的「Google Cloud Day Taipei 2026」，分享momo如何依不同零售場景導入AI，應用於理解消費需求、輔助企業決策與智慧履約網絡。谷元宏表示，AI真正的價值不在於導入多少工具，而在於能否用在對的場景、接上每天的營運流程，成為企業可持續使用、可規模化發展的營運能力。

谷元宏表示，momo推動AI時，不是單純導入單一工具，而是依據商品、行銷、物流與企業營運等不同場景，選擇最適模型與技術架構，並結合雲端與地端協同運作，在創新速度、成本效益與資料安全之間取得平衡。

谷元宏表示，隨著AI語意理解能力提升，搜尋正從「找商品」走向「理解需求」。平台不只是提供商品清單，而是更貼近消費者真正想解決的問題，讓商品與需求的媒合更精準，也讓購物體驗從被動查找走向主動理解。消費者下單後，平台必須即時整合訂單、庫存、倉儲設備、人力與配送資訊，才能在需求波動下維持穩定的履約品質。

他也指出，momo持續推動智慧履約網絡，透過AI整合營運資料、預測需求變化並支援動態調度，讓物流系統從自動化逐步走向自主優化。AI在物流中的價值，不只是讓設備更有效率，而是讓訂單、庫存、設備與人力之間形成更即時的協同。

谷元宏表示，下一階段，不是企業導入更多工具，而是讓AI真正融入日常營運，成為平台理解需求、加快決策與穩定履約的底層能力。未來，momo將持續攜手Google Cloud，深化AI在零售場景中的應用，讓技術不只停留在系統導入，而能真正融入消費者體驗與企業營運流程。

momo 電商

延伸閱讀

AI 應用大展 月底重磅登場

AI走入校園！ ViewSonic攜手東海大學推動智慧校園升級

機器人特輯／科技七雄 與軍工新創的機器人總動員

微軟：台灣AI人才佔比超越全球 企業組織轉型與「數位員工」管理成下一波競爭關鍵

相關新聞

看好高科技業需要快速連結國際市場 UPS高雄服務中心選擇落腳楠梓

全球物流巨頭UPS看好高雄半導體及高科技產業發展，投資200萬美元在楠梓區設置「UPS高雄服務中心」，新據點距離中山高楠梓交流道僅5分鐘車程，抵達台積電廠區約10分鐘，兼具貼近客戶與掌握關鍵物流樞紐的雙重優勢。

上半年房租指數平均年增率1.85% 寫下近4年同期新低

根據行政院主計總處房租指數統計顯示，今年上半年累計平均的房租指數年增率剩下1.85%，寫下近4年統計以來新低，顯示房租雖然仍未出現修正態勢，但整體房租漲勢已經漸趨平穩，背後可能與新成屋供給釋出增加，加上房租已經過了快速上漲期間有關。

台塑化：第3季煉油廠稼動率87% 地緣風險再起、油價劇烈震盪

台塑化（6505）9日發布展望表示，7月初地緣政治風險溢價再起，油價劇烈震盪。第3季煉油廠煉量將達到87%；輕裂廠則因進行年度定檢、並配合石化下游實際需求，預計第3季平均產能利用率42%。

凱基證券攜手宜蘊生醫啟動IPO計畫 大健康產業概念股添新兵

隨著全球少子化問題日益嚴峻，生殖醫學產業戰略地位也隨之益顯重要，帶動大健康產業發展，也讓生殖醫療成為生技醫療產業備受矚目的新藍海市場。凱基證券看好國內知名生殖醫療管理顧問公司宜蘊生醫在台灣及海外市場的前瞻布局，雙方正式啟動IPO計畫，攜手邁向資本市場，為台灣大健康產業將再添新星。

momo分享大型電商AI落地經驗 AI重塑電商營運能力

momo富邦媒（8454）總經理谷元宏9日出席Google Cloud台灣主辦的「Google Cloud Day Taipei 2026」，分享momo如何依不同零售場景導入AI，應用於理解消費需求、輔助企業決策與智慧履約網絡。谷元宏表示，AI真正的價值不在於導入多少工具，而在於能否用在對的場景、接上每天的營運流程，成為企業可持續使用、可規模化發展的營運能力。

COMPUTEX商機、展店效益雙引擎推升 漢來美食6月營收 5.74億元

漢來美食公布6月營收5.74億元，月減3.94%、年增23.43%、第二季年增19.24%，累計上半年營收36.76億元，較去年同期31.51億元成長約16.67%，累計營收刷新歷史，展現穩健成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。