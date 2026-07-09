momo分享大型電商AI落地經驗 AI重塑電商營運能力

momo富邦媒（8454）總經理谷元宏9日出席Google Cloud台灣主辦的「Google Cloud Day Taipei 2026」，分享momo如何依不同零售場景導入AI，應用於理解消費需求、輔助企業決策與智慧履約網絡。谷元宏表示，AI真正的價值不在於導入多少工具，而在於能否用在對的場景、接上每天的營運流程，成為企業可持續使用、可規模化發展的營運能力。

谷元宏表示，momo推動AI時，不是單純導入單一工具，而是依據商品、行銷、物流與企業營運等不同場景，選擇最適模型與技術架構，並結合雲端與地端協同運作，在創新速度、成本效益與資料安全之間取得平衡。

谷元宏表示，隨著AI語意理解能力提升，搜尋正從「找商品」走向「理解需求」。平台不只是提供商品清單，而是更貼近消費者真正想解決的問題，讓商品與需求的媒合更精準，也讓購物體驗從被動查找走向主動理解。消費者下單後，平台必須即時整合訂單、庫存、倉儲設備、人力與配送資訊，才能在需求波動下維持穩定的履約品質。

他也指出，momo持續推動智慧履約網絡，透過AI整合營運資料、預測需求變化並支援動態調度，讓物流系統從自動化逐步走向自主優化。AI在物流中的價值，不只是讓設備更有效率，而是讓訂單、庫存、設備與人力之間形成更即時的協同。

谷元宏表示，下一階段，不是企業導入更多工具，而是讓AI真正融入日常營運，成為平台理解需求、加快決策與穩定履約的底層能力。未來，momo將持續攜手Google Cloud，深化AI在零售場景中的應用，讓技術不只停留在系統導入，而能真正融入消費者體驗與企業營運流程。