台人海外置產版圖新變化 日本仍居首、杜拜澳洲崛起

台灣國際房地產博覽會登場，展場有不少日本業者主打熊本、福岡等九州地區，並以台積電赴日本熊本設廠及周邊產業聚落作為主軸。中華民國國際不動產協會理事長張俊麟表示，日本仍為台灣民眾海外置產首選，不過近一年杜拜、澳洲快速崛起，海外置產版圖出現新變化。

台灣國際房地產博覽會今天起至12日在台北南港展覽館舉行，集結日本、澳洲、杜拜、泰國、馬來西亞等海外房地產業者，其中部分日本業者主打熊本、福岡等九州地區，並以台積電設廠及周邊產業聚落作為主軸。

張俊麟表示，台積電赴日本熊本設廠後，明顯帶動當地房地產市場發展，過去熊本房價相對較低，隨著台積電及供應鏈進駐，房價明顯上揚，海外房地產業者也開始將熊本列為重點推案區域。

他說，目前熊本置產買家除當地企業主外，也包括台積電員工及相關供應鏈從業人員，反映半導體產業聚落形成後，帶動住宅需求增加。

張俊麟表示，目前日本仍是台灣民眾海外置產第一大市場，其次為泰國、馬來西亞等東南亞國家；不過自去年起杜拜、澳洲熱度快速攀升，今年杜拜參展業者增加最多，反映高資產族群在海外資產配置趨於多元。

他表示，杜拜近年受到青睞，主要與當地稅制及國際資本聚集有關，海外置產買家多為高資產族群，購屋門檻約新台幣1500萬元以上；澳洲熱度升高，除了政治環境相對穩定外，也因教育資源豐富，不少台灣民眾因子女留學需求而置產。相較之下，泰國、馬來西亞等市場入手門檻約300萬至500萬元，客群相對廣泛。

張俊麟指出，近年受國內房市政策調整及股市資金充沛等因素影響，不少民眾將目光轉向海外置產，作為資產配置及財富傳承的一環。相較過去偏重資產保值與稅務規劃，近年投資人更加重視資產配置、現金流及分散風險，海外置產考量趨於多元。