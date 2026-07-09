看好高科技業需要快速連結國際市場 UPS高雄服務中心選擇落腳楠梓

全球物流巨頭UPS看好高雄半導體及高科技產業發展，投資200萬美元在楠梓區設置「UPS高雄服務中心」，新據點距離中山高楠梓交流道僅5分鐘車程，抵達台積電廠區約10分鐘，兼具貼近客戶與掌握關鍵物流樞紐的雙重優勢。

「UPS高雄服務中心」今日揭牌啟用，高市經發局長廖泰翔、美國商會執行長Carl Wegner、經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠及南管局、國科會等單位官員及企業代表出席。

UPS台灣總經理洪毅（Sam Hung）透露，「UPS高雄服務中心」共投資200萬美元，也是UPS在台灣發展的重要里程碑。他表示，越來越多企業積極布局南部，尤其是高雄，UPS將提供高科技、半導體、電子、先進製造、工業製造、航太、醫療保健等產業客戶高品質的國際物流服務，協助企業提升國際競爭力。

「UPS在哪，全球市場就在哪！」經發局長廖泰翔強調，高雄近年推動南台灣半導體S廊帶、建構AI產業生態系，吸引關鍵企業持續投資高雄；UPS投資高雄，不僅展現對高雄產業發展前景的高度信心，也再次印證高雄已成為國際供應鏈的重要節點。

廖泰翔說，服務中心啟用後，將為南台灣多元高價值產業注入更強大的跨境物流動能，透過更具彈性的取件時效與完整的供應鏈管理服務，協助在地關鍵產業零組件及優質產品，以更高效率、更安全的方式直通國際市場。

UPS投資200萬美元於高雄楠梓設「高雄服務中心」，距離至台積電廠區約10分鐘車程。圖／高市經發局提供

UPS台灣、日本、南韓總經理洪毅（Sam Hung）表示，高雄服務中心是UPS在台灣發展的重要里程碑。圖／高市經發局提供