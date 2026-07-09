快訊

美伊停火結束？中東專家指川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛「已無好選項」

巴威還沒到「台東海岸先開大絕」巨大白浪瘋狂推進 旅客驚呼：這是海嘯？

聽新聞
0:00 / 0:00

超商咖啡年銷破2億杯 溢泰商用淨水搶高頻用水商機

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

溢泰實業（7818）9日公布6月合併營收為9.92億元、月增3.63%、年減5.21%，較過去4個月收斂。6月年減主因為產品組合的改變，但水資源產品出貨穩健，商用淨水設備陸續切入台灣連鎖早餐店、餐飲與超商通路，並帶動濾芯耗材更換需求持續增加。溢泰指出，商用淨水動能持續加溫，隨通路客戶認證程序陸續完成，出貨可望自年底起逐步放量。

溢泰表示，台灣餐飲消費正朝「高頻、即飲、標準化」發展，根據經濟部最新統計，2026年5月餐飲業營業額達947億元，年增4.8%，其中飲料店年增8.4%；累計今年1至5月餐飲業營業額達4,642億元，年增4.1%，現煮飲品更已從便利消費升級為日常剛需。

國際咖啡組織（ICO）統計，台灣人年均咖啡消費量已超過180杯，三年成長近五成；以超商咖啡為例，全家Let's Café年銷量突破2億杯，統一超CITY系列服務也遍及全台逾3,500個據點、全品項成長逾一成。隨6月進入夏季飲品旺季前哨，冰飲、咖啡、茶飲與製冰設備使用頻率同步提高，單店用水負載持續上升，直接放大商用水處理設備與濾芯耗材需求。

除了「量」的成長，「質」的要求也在升高。近期消費者對不同門市咖啡口感落差的討論明顯增加，部分連鎖業者更開始以智能現萃設備訴求「每杯風味一致」，顯示品牌在快速展店後，跨店品質一致已成為標準化營運最受檢視的環節。

溢泰指出，咖啡與茶飲的風味表現，有相當比重取決於水；各地原水條件不同，若未經處理，同一配方在不同門市便可能出現風味落差。溢泰憑藉自主濾材研發與水質數據分析能力，可依各地水質條件提供客製化解決方案，協助連鎖品牌把「跨店口感一致」從口號變成可被管理的品質指標。

從通路端來看，商用淨水的市場基礎正快速擴大。2026年全台超商合計展店上看550家，其中統一超目標增加200店，全台服務據點已逾8,282家；全家總店數達4,470家，規劃每年新增150店；萊爾富門市突破1,800家，力拚2026年達成2,000店。門市據點與現煮飲品銷量同步成長下，咖啡機、製冰機與飲水設備的水垢控制、設備壽命與營業中斷風險，已成為連鎖業者的重要營運成本課題，商用淨水設備也隨之從輔助設備升級為門市基礎設施。

法人表示，台灣超商與餐飲通路的商用淨水滲透率仍低，將是溢泰商用淨水放量的主戰場；隨連鎖早餐店、超商通路認證於下半年到位，商用淨水可望自年底起成為溢泰營收成長的重要引擎，搭配濾芯耗材長尾收入與活性碳再生業務逐步推進，該公司下半年營運動能值得期待。

超商

延伸閱讀

COMPUTEX商機、展店效益雙引擎推升 漢來美食6月營收 5.74億元

燒肉火鍋祭登場　食在力量串聯百家品牌拓展餐飲商機

半導體廠務、量子電腦出貨雙引擎挹注 千附上半年營收年增55%

相關新聞

看好高科技業需要快速連結國際市場 UPS高雄服務中心選擇落腳楠梓

全球物流巨頭UPS看好高雄半導體及高科技產業發展，投資200萬美元在楠梓區設置「UPS高雄服務中心」，新據點距離中山高楠梓交流道僅5分鐘車程，抵達台積電廠區約10分鐘，兼具貼近客戶與掌握關鍵物流樞紐的雙重優勢。

上半年房租指數平均年增率1.85% 寫下近4年同期新低

根據行政院主計總處房租指數統計顯示，今年上半年累計平均的房租指數年增率剩下1.85%，寫下近4年統計以來新低，顯示房租雖然仍未出現修正態勢，但整體房租漲勢已經漸趨平穩，背後可能與新成屋供給釋出增加，加上房租已經過了快速上漲期間有關。

台塑化：第3季煉油廠稼動率87% 地緣風險再起、油價劇烈震盪

台塑化（6505）9日發布展望表示，7月初地緣政治風險溢價再起，油價劇烈震盪。第3季煉油廠煉量將達到87%；輕裂廠則因進行年度定檢、並配合石化下游實際需求，預計第3季平均產能利用率42%。

凱基證券攜手宜蘊生醫啟動IPO計畫 大健康產業概念股添新兵

隨著全球少子化問題日益嚴峻，生殖醫學產業戰略地位也隨之益顯重要，帶動大健康產業發展，也讓生殖醫療成為生技醫療產業備受矚目的新藍海市場。凱基證券看好國內知名生殖醫療管理顧問公司宜蘊生醫在台灣及海外市場的前瞻布局，雙方正式啟動IPO計畫，攜手邁向資本市場，為台灣大健康產業將再添新星。

momo分享大型電商AI落地經驗 AI重塑電商營運能力

momo富邦媒（8454）總經理谷元宏9日出席Google Cloud台灣主辦的「Google Cloud Day Taipei 2026」，分享momo如何依不同零售場景導入AI，應用於理解消費需求、輔助企業決策與智慧履約網絡。谷元宏表示，AI真正的價值不在於導入多少工具，而在於能否用在對的場景、接上每天的營運流程，成為企業可持續使用、可規模化發展的營運能力。

COMPUTEX商機、展店效益雙引擎推升 漢來美食6月營收 5.74億元

漢來美食公布6月營收5.74億元，月減3.94%、年增23.43%、第二季年增19.24%，累計上半年營收36.76億元，較去年同期31.51億元成長約16.67%，累計營收刷新歷史，展現穩健成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。