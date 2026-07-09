超商咖啡年銷破2億杯 溢泰商用淨水搶高頻用水商機

溢泰實業（7818）9日公布6月合併營收為9.92億元、月增3.63%、年減5.21%，較過去4個月收斂。6月年減主因為產品組合的改變，但水資源產品出貨穩健，商用淨水設備陸續切入台灣連鎖早餐店、餐飲與超商通路，並帶動濾芯耗材更換需求持續增加。溢泰指出，商用淨水動能持續加溫，隨通路客戶認證程序陸續完成，出貨可望自年底起逐步放量。

溢泰表示，台灣餐飲消費正朝「高頻、即飲、標準化」發展，根據經濟部最新統計，2026年5月餐飲業營業額達947億元，年增4.8%，其中飲料店年增8.4%；累計今年1至5月餐飲業營業額達4,642億元，年增4.1%，現煮飲品更已從便利消費升級為日常剛需。

國際咖啡組織（ICO）統計，台灣人年均咖啡消費量已超過180杯，三年成長近五成；以超商咖啡為例，全家Let's Café年銷量突破2億杯，統一超CITY系列服務也遍及全台逾3,500個據點、全品項成長逾一成。隨6月進入夏季飲品旺季前哨，冰飲、咖啡、茶飲與製冰設備使用頻率同步提高，單店用水負載持續上升，直接放大商用水處理設備與濾芯耗材需求。

除了「量」的成長，「質」的要求也在升高。近期消費者對不同門市咖啡口感落差的討論明顯增加，部分連鎖業者更開始以智能現萃設備訴求「每杯風味一致」，顯示品牌在快速展店後，跨店品質一致已成為標準化營運最受檢視的環節。

溢泰指出，咖啡與茶飲的風味表現，有相當比重取決於水；各地原水條件不同，若未經處理，同一配方在不同門市便可能出現風味落差。溢泰憑藉自主濾材研發與水質數據分析能力，可依各地水質條件提供客製化解決方案，協助連鎖品牌把「跨店口感一致」從口號變成可被管理的品質指標。

從通路端來看，商用淨水的市場基礎正快速擴大。2026年全台超商合計展店上看550家，其中統一超目標增加200店，全台服務據點已逾8,282家；全家總店數達4,470家，規劃每年新增150店；萊爾富門市突破1,800家，力拚2026年達成2,000店。門市據點與現煮飲品銷量同步成長下，咖啡機、製冰機與飲水設備的水垢控制、設備壽命與營業中斷風險，已成為連鎖業者的重要營運成本課題，商用淨水設備也隨之從輔助設備升級為門市基礎設施。

法人表示，台灣超商與餐飲通路的商用淨水滲透率仍低，將是溢泰商用淨水放量的主戰場；隨連鎖早餐店、超商通路認證於下半年到位，商用淨水可望自年底起成為溢泰營收成長的重要引擎，搭配濾芯耗材長尾收入與活性碳再生業務逐步推進，該公司下半年營運動能值得期待。