上半年房租指數平均年增率1.85% 寫下近4年同期新低

根據行政院主計總處房租指數統計顯示，今年上半年累計平均的房租指數年增率剩下1.85%，寫下近4年統計以來新低，顯示房租雖然仍未出現修正態勢，但整體房租漲勢已經漸趨平穩，背後可能與新成屋供給釋出增加，加上房租已經過了快速上漲期間有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房租變化終究還是回歸市場供需，過去幾年僅在疫情期間曾出現租金短暫修正，當時民眾收入或工作受到影響，部分房客回頭跟房東溝通短暫調整租金，不過疫情後開始通膨與房價大漲等因素，帶動租金出現一波明顯漲勢。

曾敬德分析，雖然去年雖然房市表現欠佳，但租金指數年增率仍超過2%，但去年下半年開始租金指數年增率就開始收斂，一直到今年上半年的房租指數年增率已跌破2%，顯示在房市景氣明顯趨緩之下，租金指數上漲力道也同步收斂。

曾敬德認為，租金指數上漲力道不斷弱化，可能原因包括通膨趨緩，另一方面又與新成屋供給增加有關，過去一段時間新成屋大量交屋，本來租屋族購置預售交屋後入住新房子，取代本來租屋需求，有些則是預售買來投資完工後釋出對外出租，當租客可以挑選的房屋增加後，就有更多的選擇彈性，讓租屋市場的供需逐漸趨於平衡。