快訊

美伊停火結束？中東專家指川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛「已無好選項」

巴威還沒到「台東海岸先開大絕」巨大白浪瘋狂推進 旅客驚呼：這是海嘯？

聽新聞
0:00 / 0:00

上半年房租指數平均年增率1.85% 寫下近4年同期新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房租示意圖。聯合報系資料照片
房租示意圖。聯合報系資料照片

根據行政院主計總處房租指數統計顯示，今年上半年累計平均的房租指數年增率剩下1.85%，寫下近4年統計以來新低，顯示房租雖然仍未出現修正態勢，但整體房租漲勢已經漸趨平穩，背後可能與新成屋供給釋出增加，加上房租已經過了快速上漲期間有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房租變化終究還是回歸市場供需，過去幾年僅在疫情期間曾出現租金短暫修正，當時民眾收入或工作受到影響，部分房客回頭跟房東溝通短暫調整租金，不過疫情後開始通膨與房價大漲等因素，帶動租金出現一波明顯漲勢。

曾敬德分析，雖然去年雖然房市表現欠佳，但租金指數年增率仍超過2%，但去年下半年開始租金指數年增率就開始收斂，一直到今年上半年的房租指數年增率已跌破2%，顯示在房市景氣明顯趨緩之下，租金指數上漲力道也同步收斂。

曾敬德認為，租金指數上漲力道不斷弱化，可能原因包括通膨趨緩，另一方面又與新成屋供給增加有關，過去一段時間新成屋大量交屋，本來租屋族購置預售交屋後入住新房子，取代本來租屋需求，有些則是預售買來投資完工後釋出對外出租，當租客可以挑選的房屋增加後，就有更多的選擇彈性，讓租屋市場的供需逐漸趨於平衡。

根據行政院主計總處房租指數統計顯示，今年上半年累計平均的房租指數年增率剩下1.85%，寫下近4年統計以來新低，顯示房租雖然仍未出現修正態勢，但整體房租漲勢已經漸趨平穩，背後可能與新成屋供給釋出增加，加上房租已經過了快速上漲期間有關。信義房屋／提供
根據行政院主計總處房租指數統計顯示，今年上半年累計平均的房租指數年增率剩下1.85%，寫下近4年統計以來新低，顯示房租雖然仍未出現修正態勢，但整體房租漲勢已經漸趨平穩，背後可能與新成屋供給釋出增加，加上房租已經過了快速上漲期間有關。信義房屋／提供

房租

延伸閱讀

首見！北市松山區商辦每坪月租飆破4,000元 直逼信義計畫區頂級商辦

比疫情還慘！北台灣6月推案量探2019年以來新低 一半建案單周掛蛋

全台老屋、空屋、新成屋齊創新高 房市掀「住宅3.0」升級革命

5月房租年增率48個月最低　租屋族喘口氣

相關新聞

看好高科技業需要快速連結國際市場 UPS高雄服務中心選擇落腳楠梓

全球物流巨頭UPS看好高雄半導體及高科技產業發展，投資200萬美元在楠梓區設置「UPS高雄服務中心」，新據點距離中山高楠梓交流道僅5分鐘車程，抵達台積電廠區約10分鐘，兼具貼近客戶與掌握關鍵物流樞紐的雙重優勢。

上半年房租指數平均年增率1.85% 寫下近4年同期新低

根據行政院主計總處房租指數統計顯示，今年上半年累計平均的房租指數年增率剩下1.85%，寫下近4年統計以來新低，顯示房租雖然仍未出現修正態勢，但整體房租漲勢已經漸趨平穩，背後可能與新成屋供給釋出增加，加上房租已經過了快速上漲期間有關。

台塑化：第3季煉油廠稼動率87% 地緣風險再起、油價劇烈震盪

台塑化（6505）9日發布展望表示，7月初地緣政治風險溢價再起，油價劇烈震盪。第3季煉油廠煉量將達到87%；輕裂廠則因進行年度定檢、並配合石化下游實際需求，預計第3季平均產能利用率42%。

凱基證券攜手宜蘊生醫啟動IPO計畫 大健康產業概念股添新兵

隨著全球少子化問題日益嚴峻，生殖醫學產業戰略地位也隨之益顯重要，帶動大健康產業發展，也讓生殖醫療成為生技醫療產業備受矚目的新藍海市場。凱基證券看好國內知名生殖醫療管理顧問公司宜蘊生醫在台灣及海外市場的前瞻布局，雙方正式啟動IPO計畫，攜手邁向資本市場，為台灣大健康產業將再添新星。

momo分享大型電商AI落地經驗 AI重塑電商營運能力

momo富邦媒（8454）總經理谷元宏9日出席Google Cloud台灣主辦的「Google Cloud Day Taipei 2026」，分享momo如何依不同零售場景導入AI，應用於理解消費需求、輔助企業決策與智慧履約網絡。谷元宏表示，AI真正的價值不在於導入多少工具，而在於能否用在對的場景、接上每天的營運流程，成為企業可持續使用、可規模化發展的營運能力。

COMPUTEX商機、展店效益雙引擎推升 漢來美食6月營收 5.74億元

漢來美食公布6月營收5.74億元，月減3.94%、年增23.43%、第二季年增19.24%，累計上半年營收36.76億元，較去年同期31.51億元成長約16.67%，累計營收刷新歷史，展現穩健成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。