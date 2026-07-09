日立永大電梯創業60周年 宣布啟動DX數位與GX綠色雙軸轉型策略

日立永大電梯今日舉辦創業60周年紀念儀式，宣布啟動DX數位與GX綠色雙軸轉型策略，並以「高速電梯」、「汰舊換新」與「數位化服務」作為三大核心布局，強化品牌競爭力與高端市場價值。日立永大同步宣布，累計出貨電梯已突破10萬台，並擁有逾7.5萬台維保規模，展現其在製造、品質管理與售後服務市場的營運能量。

日立永大電梯表示，公司前身永大機電成立於1966年，從研發、設計、製造、安裝到維修保養，長期深耕台灣電梯市場，並在創業初期即與日立展開技術合作，引進先進電梯技術在台製造生產。

面對建築市場趨緩、國際電梯品牌加速布局台灣，以及產業競爭升溫，日立永大指出，企業轉型已不是選項，而是持續成長的必要路徑。未來將從過去偏重產品導向，逐步轉向價值導向、服務導向與數據導向，透過高端新梯市場、既有電梯汰舊換新，以及維保與服務數位化，提升整體競爭力。

在新梯市場方面，日立永大將積極拓展高端市場，鎖定大型、高價值智慧建築案件，並以高速電梯技術作為高端品牌的重要項目，展現其在尖端技術、安全性能與專業品質上的實力。公司也將持續推動老舊電梯更新與多元改造方案，因應既有建物設備升級需求，並提高維保服務效率。

董事長小口辰廣表示，從永大機電到今日的日立永大電梯，公司將延續日立集團「One Hitachi」理念，以電梯製造為起點，擴展至智慧建築領域，並以「成為台灣第一的智慧建築系統公司」作為企業願景。

小口辰廣進一步指出，日立永大將結合日立集團城市解決方案與服務事業發展方向，除持續提供以電梯為核心的建築解決方案，也將整合空調、能源等相關技術與服務，推動體現Lumada 3.0理念的「HMAX for Buildings」解決方案群。未來也將透過數位服務，推動樓宇管理系統BMS發展，導入數據化與智慧化管理能力，打造高附加價值的智慧綠色建築解決方案。

總經理沈裕舜表示，2022年加入日立集團後，公司成為日立全球布局的重要一員，在此背景下，轉型不再是選項，而是企業持續成長的必經之路。