快訊

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 10日全台停班課一覽

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬元

問題油風暴擴大增至2600餘公噸 蔣萬安希望中央政府即刻做「2件事」

日立永大電梯創業60周年 宣布啟動DX數位與GX綠色雙軸轉型策略

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
日立永大電梯今日舉辦創業60周年紀念儀式，董事長小口辰廣（右二）及總經理沈裕舜（左三）與現場來賓舉杯慶祝。記者藍鈞達／攝影
日立永大電梯今日舉辦創業60周年紀念儀式，董事長小口辰廣（右二）及總經理沈裕舜（左三）與現場來賓舉杯慶祝。記者藍鈞達／攝影

日立永大電梯今日舉辦創業60周年紀念儀式，宣布啟動DX數位與GX綠色雙軸轉型策略，並以「高速電梯」、「汰舊換新」與「數位化服務」作為三大核心布局，強化品牌競爭力與高端市場價值。日立永大同步宣布，累計出貨電梯已突破10萬台，並擁有逾7.5萬台維保規模，展現其在製造、品質管理與售後服務市場的營運能量。

日立永大電梯表示，公司前身永大機電成立於1966年，從研發、設計、製造、安裝到維修保養，長期深耕台灣電梯市場，並在創業初期即與日立展開技術合作，引進先進電梯技術在台製造生產。

面對建築市場趨緩、國際電梯品牌加速布局台灣，以及產業競爭升溫，日立永大指出，企業轉型已不是選項，而是持續成長的必要路徑。未來將從過去偏重產品導向，逐步轉向價值導向、服務導向與數據導向，透過高端新梯市場、既有電梯汰舊換新，以及維保與服務數位化，提升整體競爭力。

在新梯市場方面，日立永大將積極拓展高端市場，鎖定大型、高價值智慧建築案件，並以高速電梯技術作為高端品牌的重要項目，展現其在尖端技術、安全性能與專業品質上的實力。公司也將持續推動老舊電梯更新與多元改造方案，因應既有建物設備升級需求，並提高維保服務效率。

董事長小口辰廣表示，從永大機電到今日的日立永大電梯，公司將延續日立集團「One Hitachi」理念，以電梯製造為起點，擴展至智慧建築領域，並以「成為台灣第一的智慧建築系統公司」作為企業願景。

小口辰廣進一步指出，日立永大將結合日立集團城市解決方案與服務事業發展方向，除持續提供以電梯為核心的建築解決方案，也將整合空調、能源等相關技術與服務，推動體現Lumada 3.0理念的「HMAX for Buildings」解決方案群。未來也將透過數位服務，推動樓宇管理系統BMS發展，導入數據化與智慧化管理能力，打造高附加價值的智慧綠色建築解決方案。

總經理沈裕舜表示，2022年加入日立集團後，公司成為日立全球布局的重要一員，在此背景下，轉型不再是選項，而是企業持續成長的必經之路。

日立

延伸閱讀

友訊打入SpaceX供應鏈 拿下2萬台交換機大單

半導體廠務、量子電腦出貨雙引擎挹注 千附上半年營收年增55%

居家整理迎戰百億商機！「居家整聊室」10年成長50倍，開創生活服務新藍海

信義企業集團領頭接軌國際ESG評鑑　盼不動產永續管理從理念走向制度

相關新聞

比疫情還慘！北台灣6月推案量探2019年以來新低 一半建案單周掛蛋

住展雜誌9日發布最新市調，北台灣6月預售屋推案量僅186.7億元，較5月驟減逾600億元，探2019年初以來單月新低，甚至比疫情期間還慘，另，來客、成交量同步下滑，一半建案出現單周掛蛋紀錄，待售案則持續攀升，專家表示，市場觀望氣氛濃厚，今年房市恐難擺脫低迷格局。

建商信心崩！北台6月推案暴跌僅100億元、比疫情還慘

住展雜誌調查指出，上半年新案在329、520檔期推完後，6月進入真空，北台灣預售案總共只推出100多億元，較5月銳減600多億元，等於腰斬再腰斬，為2019年以來單月低量，比疫情還慘。

上半年房租指數平均年增率1.85% 寫下近4年同期新低

根據行政院主計總處房租指數統計顯示，今年上半年累計平均的房租指數年增率剩下1.85%，寫下近4年統計以來新低，顯示房租雖然仍未出現修正態勢，但整體房租漲勢已經漸趨平穩，背後可能與新成屋供給釋出增加，加上房租已經過了快速上漲期間有關。

COMPUTEX商機、展店效益雙引擎推升 漢來美食6月營收 5.74億元

漢來美食公布6月營收5.74億元，月減3.94%、年增23.43%、第二季年增19.24%，累計上半年營收36.76億元，較去年同期31.51億元成長約16.67%，累計營收刷新歷史，展現穩健成長動能。

首見！北市松山區商辦每坪月租飆破4,000元 直逼信義計畫區頂級商辦

近兩年，台北商辦市場接連出現突破區域行情的租賃案例。位於士林區的「CAAM承德168」，周邊商辦租金行情約每坪2,000元，但實際成交租金高達每坪3,322元，大幅突破區域行情；位於民生敦北商圈的「國泰環宇大樓」，周邊新世代商辦租金約落在每坪3,000至3,500元之間，但實價登錄租金已突破每坪4,159元，不僅刷新松山區商辦租金新高，也讓非信義計畫區商辦首度站上接近信義計畫區頂級商辦的租金水準。

海昌生技掛牌前報喜！6月營收飆209%、搶進泰國高階醫材市場

海昌生技（7814）將於7月15日掛牌上櫃。伴隨掛牌喜訊，近日傳出捷報，順利取得泰國國家食品藥物管理局（TFDA）三張最高 Class 4 等級的醫療器材上市銷售許可，為拓展東南亞市場再下一城。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。