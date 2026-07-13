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青安3.0婚育加貸設排富門檻！網質疑：是在救年輕人還是救房市

聯合新聞網／ 綜合報導
青安3.0婚育優惠貸款將於8月上路，新增排富條款並提高貸款額度，引發網友質疑其是否真正幫助青年買房，或只是支撐房市。貸款額度可依家庭狀況調整，然而不少人認為政府未解決高房價問題。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
青安3.0婚育優惠貸款將於8月上路，新增排富條款並提高貸款額度，引發網友質疑其是否真正幫助青年買房，或只是支撐房市。貸款額度可依家庭狀況調整，然而不少人認為政府未解決高房價問題。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

青年安心成家購屋優惠貸款（青安3.0）傳出將於8月正式上路，新制除新增排富條款外，也規劃依婚姻及生育狀況提高貸款額度，並將利率補貼延長至最長7年。不過消息曝光後，PTT網友討論焦點卻不在優惠內容，而是質疑政策是否真能協助青年買房，甚至認為更像是在支撐房市與建商，引發正反兩派激烈交鋒。

根據媒體報導，青安3.0擬採三級房屋總價限制，台北市上限3500萬元，新北市、新竹縣市2500萬元，其餘六都及其他縣市為2000萬元；貸款額度則依家庭狀況調整，單身維持1000萬元，兩年內結婚可提高至1200萬元，有子女家庭最高可貸1500萬元。此外，新增個人年所得200萬元排富門檻，現有新青安貸款戶則可適用利率補貼延長的回溯機制。若因婚姻資格取得較高貸款額度，日後離婚還須追回增加的貸款額度。

一名網友在PTT發文表示質疑「離婚還要追回200萬元額度」的規定，是否成了「結婚的枷鎖」，並好奇青安3.0是否又將替營建股帶來新一波利多，認為房市政策可能再度成為市場關注焦點。

留言區則出現大量質疑聲浪，不少網友認為政策核心問題並非貸款額度，而是房價本身，「貸款還是要還」、「加貸不代表買得起」，更有人直言這是「炒房3.0」、「建商大利多」，認為政府始終沒有真正處理高房價問題。也有不少人質疑，以年收200萬元作為排富標準並不合理，認為在雙北等高房價地區，即使年收接近門檻，購屋壓力依舊沉重。

不過，也有部分網友持不同看法，認為婚育家庭本來就需要更大的居住空間，提高貸款額度具有一定合理性；另有人指出，離婚追回優惠額度也是為了避免假結婚套利，否則恐衍生制度漏洞。此外，部分討論也聚焦在利率補貼延長及回溯條款，認為真正受惠的可能是既有新青安貸款戶，而非首次購屋族。

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