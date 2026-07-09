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南台灣青年接軌外商 海尼根首攜手屏大、屏科大推「青年孵育計畫」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
國際啤酒商海尼根與國立屏東大學、國立屏東科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），共同啟動「海尼根青年孵育計畫」。照片／業者提供
國際啤酒商海尼根與國立屏東大學、國立屏東科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），共同啟動「海尼根青年孵育計畫」。照片／業者提供

持續深耕台灣、投入屏東在地發展的國際啤酒商海尼根，今年正式與國立屏東大學、國立屏東科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），共同啟動「海尼根青年孵育計畫」，首度將跨國企業人才培育資源帶進屏東。凡符合資格的學生可申請第一階段獎學金，獲選者可獲得新臺幣5,000元獎學金，並有機會取得海尼根屏東酒廠實習優先面試資格；完成兩個月實習，更有機會抱走上看40,000元的津貼，讓學生在學期間累積跨國企業實戰經驗。

「海尼根青年孵育計畫」不限科系，全面開放國立屏東大學及國立屏東科技大學大三以上學生（含碩士生）申請。第一階段獲選學生可獲得新臺幣5,000元獎學金，後續將精選最多16名學生進入企業培育階段，透過專案參與、企業交流及實務歷練，提前體驗跨國企業工作模式，累積職場所需的專業能力與實戰經驗。

海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋表示： 「海尼根長期深耕屏東，除持續投入在地生產與永續發展，也積極投入人才培育。我們希望透過與兩所大學合作，建立企業與校園的人才銜接機制，讓優秀人才不因地理位置而錯失接軌國際舞台的機會。透過獎學金、企業培育及實習機制，將跨國企業的學習資源帶進屏東，縮短學用落差，為地方培育並留住更多具備全球競爭力的人才，持續實踐海尼根深耕在地、培育人才的長期承諾」

今日簽約儀式上，屏東縣副縣長鄞鳳蘭出席時表示：「感謝海尼根發起青年孵育計畫，將珍貴的國際資源與全球視野直接引進屏東。這項兼具國際視野與在地關懷的計畫，讓屏東子弟不需要辛苦『北漂』，在家鄉就能接觸頂尖外商思維，是政府、企業與學校三方攜手創造青年留屏、在地共好的最佳範例。」

國立屏東科技大學校長張金龍表示：「屏科大擁有強大的專業學術能量，很高興能透過此次合作，為南台灣注入國際化的培育動能。學校將與企業攜手，把優秀青年學子留在屏東。」

國立屏東大學校長陳永森則指出：「屏東大學長期致力於多元人才培育，這次產學合作打破傳統框架，將國際視野與實務經驗直接帶入校園。學校與海尼根共同攜手，不僅能有效縮短學用落差，更是為屏東青年打造一個與世界接軌的優質平台。」

通過培育計畫並完成甄選的學生，將取得海尼根屏東酒廠實習優先面試資格。兩個月的實習期間，學生將參與跨部門專案、了解國際酒廠營運流程，並與不同專業團隊合作，實際體驗跨國企業的工作模式。海尼根希望透過完整的培育機制，協助青年建立專業能力、團隊合作及跨文化溝通能力，為未來職涯奠定基礎。

「海尼根青年孵育計畫」將於7月10日正式開放報名，歡迎有志挑戰跨國企業、探索職涯發展的屏東青年踴躍申請，把握在學期間接軌外商的機會。海尼根也期待透過產學合作，持續為南台灣打造更多元的人才培育平台，讓青年在家鄉就能接軌世界，讓國際機會從屏東開始。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏科大 青年 屏東

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