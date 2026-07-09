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首見！北市松山區商辦每坪月租飆破4,000元 直逼信義計畫區頂級商辦

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北市商辦示意圖。聯合報系資料照
台北市商辦示意圖。聯合報系資料照

近兩年，台北商辦市場接連出現突破區域行情的租賃案例。位於士林區的「CAAM承德168」，周邊商辦租金行情約每坪2,000元，但實際成交租金高達每坪3,322元，大幅突破區域行情；位於民生敦北商圈的「國泰環宇大樓」，周邊新世代商辦租金約落在每坪3,000至3,500元之間，但實價登錄租金已突破每坪4,159元，不僅刷新松山區商辦租金新高，也讓非信義計畫區商辦首度站上接近信義計畫區頂級商辦的租金水準。

過去商辦市場普遍認為，租金高低主要由地段、屋齡及建築規格決定。然而，近期幾筆指標性交易卻透露出新的市場訊號：企業願意支付更高租金，看重的不再只是地段，而是建築能否確保營運不中斷。

高力國際市場推廣與企業傳訊暨ESG策略服務部資深董事、WiredScore及SmartScore台灣市場推廣顧問朱秉瑩表示，近年企業選址標準已明顯改變，尤其AI供應鏈、半導體、雲端服務、金融科技及跨國企業等高度依賴數位環境的產業，對辦公空間的要求已從傳統的地段與企業形象，逐步轉向數位基礎設施、電力與通訊備援、資訊安全及未來擴充能力。

她指出，對這類企業而言，一次停電、網路中斷或系統停擺造成的損失，往往遠高於每坪數百元的租金差距。因此，企業願意支付租金溢價，購買的不只是辦公空間，而是一套能降低營運風險、確保企業營運不中斷的基礎設施。

根據高力國際統計，近一年台北市中心辦公室租賃成交中，科技產業需求占比已達67%，成為市場最大的承租族群。

朱秉瑩指出，隨著AI應用快速普及、半導體產業持續擴張，以及國際科技企業持續加碼投資台灣，企業對辦公環境的需求也逐漸從傳統硬體規格，延伸至數位韌性、營運穩定性與未來擴充能力。

商辦 台北 北市

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