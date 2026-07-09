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久舜營造布局社宅核心、都更衝價值 營運動能可望逐季走高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

久舜營造（5547）目前業務結構正逐步朝政策支持度高、工程期較長、營收認列能見度較佳的案源集中。在社會住宅方面，公司已取得頂埔安居、永福好室、福安安居、桃園A21等社宅統包案，其中「福安安居A」已於去年底動土，工程正依進度推進。社宅統包案具備單案金額大、施工期長、政策推動明確及收入認列穩定等特性，有助於公司形成中長期營運基本盤。

都更危老領域，久舜營造則以「委建全案管理」模式切入市場，提供從金融信託、規劃設計、營造施工到後續維運的一條龍服務。有別於傳統合建模式下，建商通常須分回一定比例房屋，地主可能因利潤稀釋而提高決策門檻。

久舜營造以不參與分屋、收取營造與全案管理費的方式切入，地主得以保有完整產權與銷售利益，降低整合過程中的利益分配疑慮。此一模式具備資金壓力相對低、整合效率高及地主接受度較高等特色，亦有助久舜建立差異化競爭優勢。

從市場需求觀察，都更危老正處於政策誘因與老屋改建需求同步升溫的階段。依現行法規，危老重建相關時程獎勵將於2027年5月31日屆期，加上全台屋齡30年以上住宅已突破554萬戶，老屋改建需求龐大。

隨著落日時程逼近，市場預期地主啟動評估與簽約意願將逐步升溫，而久舜「不分屋、純收費」的委建全案管理機制，可望降低地主對利益分配與資訊不對稱的疑慮，進一步縮短案源整合與決策週期。

久舜營造表示，危老都更案件通常涉及地主整合、法規審查、結構安全、成本控管及施工期程等多重變數，對營造廠的前期規劃、風險辨識與跨專業協調能力要求較高。公司透過累積都更危老及社宅統包經驗，已逐步建立標準化工程管理流程，有助提升案件執行效率與估驗認列穩定度。

法人指出，在信用管制見頂、政策性案源不受衝擊、危老落日效應催動簽約加速的多重支撐下，久舜以社宅統包穩住基本盤、都更危老委建拉高附加價值的雙軌布局，營運動能可望逐季走高，訂單能見度與現金流穩定性也將進一步提升。

建商 都更 社宅

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