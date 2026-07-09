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運動部補助5,000萬元 南花蓮首座室內運動館動土

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

運動部參事呂忠仁與花蓮縣長徐榛蔚9日出席「花蓮縣玉里鎮樂活運動館興建計畫」開工動土典禮。該案工程經費逾新台幣3.39億元，其中運動部核定補助5,000萬元，預計2027年底完工。

呂忠仁表示，玉里鎮是台灣許多優秀運動選手的家鄉，也是花東縱谷的重要交通節點。花蓮縣室內運動設施多集中在北花蓮，近年因氣候變遷影響，夏季高溫顯著，民眾對室內運動空間需求日益提升。因此，玉里鎮樂活運動館完工後，不僅改善地方需求，也有助於均衡城鄉資源、落實運動平權。

呂忠仁指出，花蓮縣是個具豐富運動量能的城市，根據運動部最新的「2025年運動現況調查」，花蓮縣的規律運動人口比例40.2%，是全國最高的縣市；今年8月即將迎接「2026國際少年運動會」，9月舉辦「2026年世界俱樂部龍舟錦標賽」，讓台灣透過運動來跟世界交朋友。

玉里鎮樂活運動館規劃設置多元全齡化運動設施，包括綜合球場、桌球場、街舞區、攀岩場、體適能中心、韻律及瑜珈教室等民眾常用運動設施，並結合戶外多功能草皮及五人制足球場。

運動部表示，除推動「樂活運動館」這項具指標性的運動建設外，也會持續與花蓮縣政府共同攜手完善全民運動設施，督導工程的品質與施工進度，確保如期如質完成。

玉里鎮樂活運動館未來完工啟用後，結合花東縱谷自然景觀與在地多元人文特色，可作為玉里及花蓮中南區居民日常運動與休閒的重要場域，成為推動全民運動、培養運動習慣及辦理活動的核心據點，親子、青年及銀髮族等不同年齡族群，都能便利使用，落實「運動生活化、生活運動化」。

運動部 花蓮 運動

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