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運動推手奬報名至8月31日 特別類聚焦淨零排放等永續事蹟

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

國家運動發展的進步，除政府單位的資源挹注與推動外，亦需要民間的後援，「運動推手獎」於2026年邁入第18屆，即日起至8月31日開放各界推薦，誠邀所有在幕後為台灣運動默默奉獻的企業、團體及個人踴躍參與。

獎項設立宗旨為鼓勵民間贊助或捐贈、表揚長期推展運動發展之企業、團體及個人。評選類別包括「贊助類」、「推展類」及「特別類」。其中「特別類」聚焦於年度內推動運動發展、性別平等運動、身心障礙運動及賽事淨零排放等，符合當前永續政策之具體事蹟，引導民間精準接軌全球永續趨勢。

運動推手獎參與推薦人數逐年增加，自2009年迄至2025年總獲獎件數達1,135件，累計總贊助金額逾新台幣487億元；而2025年收件數達136件，創歷年新高，足見每年均有新的運動推手。

運動部期許今年有更多企業加入，讓民間資源推動運動發展的力量得以接續傳承，不論是主辦或贊助運動賽事、運動團體、運動選手、從事選手培訓或全民運動推展工作，每一份來自民間的力量，都是運動推手獎由衷感謝與致敬的對象。

運動部誠摯邀請各界踴躍加入台灣運動發展的推手行列，攜手壯大台灣的運動生態圈，共創全民運動風氣，共創更健康的台灣，讓世界看到台灣的驕傲。

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