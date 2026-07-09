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特化及半導體先進製程貢獻續增 法人調高中華化目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中華化（1727）隨先進製程產線開始貢獻營收，帶動未來幾年連續增長，法人認為，評價可望由過往PB轉為PE模式，並考量特化及半導體先進製程新產線獲利貢獻持續擴大，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，中華化一條成熟製程產線已於3月獲得先進製程產線認證，成為半導體龍頭先進製程全球唯二認證廠商之一，並於第2季開始小量出貨，預計未來可望逐月、逐季、逐年放量成長。

根據法人預估，中華化半導體先進製程硫酸占營收比重可望由2026年底的中個位數提升至2027年的20%至30%，隨先進製程硫酸需求快速提升，內部規畫在2029年初可望達月產能1至1.5萬噸水準，屆時可望貢獻單季營收5至8億元。長期而言，將配置十條先進製程產線，以滿足主要客戶需求。

另一方面，中華化高利潤特化既有訂單至第3季結束，特化新訂單將於第4季開始貢獻至2029年第3季，為期三年，訂單量為既有訂單三倍，2027年營收及獲利貢獻可期。

展望2027年，隨原物料煙酸（SO₃）缺口限制將於2026年底解決，法人預期，先進製程硫酸產值將遠高過2026年，營收占比將由2026年中個位數提升至20%以上，高毛利產品比重提升帶動產品組合轉佳，毛利率將大幅提升至30%以上，獲利大增逾200%水準。

半導體 營收

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