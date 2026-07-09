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大數據攜《KEYPO》全新功能 首登2026 LEAP East、拓展海外市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

生成式AI快速改變全球使用者搜尋、取得資訊與企業決策模式，品牌經營也邁向從搜尋到同步掌握 「AI聆聽（AI Listening)」的新階段。台灣AI數據科技業者大數據公司（BIG DATA）宣布首次參與亞洲科技盛會 2026 LEAP East，展示旗下AI 輿情分析平台《KEYPO 大數據關鍵引擎》全新AI聆聽功能，以及企業盡職調查平台《KEYKYC》及《網路溫度計 DailyView》、《香港網路溫度計》，完整呈現從品牌智能、企業信任與風險管理到產業分析的一站式AI數據解決方案。

大數據營運長蔣志薇表示，AI正重新定義企業取得市場情報與理解消費者的方式，透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》協助企業在AI時代建立更完整的品牌洞察能力。2019年正式進入香港市場，去年拓展至中東，逐步建立橫跨台灣、香港、日本與中東的海外市場版圖，今年持續加速海外布局，為IPO公開發行累積更多能量。

「LEAP」是中東規模最大的年度科技盛會，今年首次以LEAP East之名於香港舉辦，成為亞洲與中東科技產業交流的重要平台。大數據指出，過去企業透過社群平台及新聞媒體掌握品牌聲量，但隨著 ChatGPT、Gemini、Perplexity 等生成式 AI 成為消費者搜尋品牌、商品及服務的新入口，AI 所生成的內容正逐漸影響品牌曝光與消費決策。根據DataReportal《Digital 2026 Mid-Year Global Update》，全球生成式AI使用者已突破20億人，一年內成長超過141%，品牌管理也開始從SEO延伸至AIEO（AI Engine Optimization）與 GEO（Generative Engine Optimization）等新興策略。

《KEYPO 大數據關鍵引擎》AI聆聽功能，每日自動向多個生成式AI平台提出品牌相關問題，分析品牌提及次數、聲量占比、競品排名、情緒傾向及引用來源，協助企業了解AI如何描述品牌，以及哪些資訊正在影響 AI 的回答，讓企業不只經營社群，更能掌握AI世界中的品牌能見度。累積超過65億筆可溯源語料，《KEYPO 大數據關鍵引擎》 AI 聆聽亦針對台灣、香港及澳門市場進行語境最佳化，提供更符合華語市場需求的AI品牌觀測能力。

大數據也同步展示《KEYPO 大數據關鍵引擎》全新的KOL觀測能力。將KOL搜尋、頻道分析與成效追蹤整合至同一平台，企業可依內容類型、產業分類及關鍵字快速找到合適創作者，透過獨家領袖價值分析、24種內容分類、內容關鍵字分析及商業合作偵測等功能，深入了解KOL的內容特色與市場影響力。

大數據旗下企業盡職調查解方《KEYKYC》，以自動化流程取代傳統人工調查，使用者只需輸入公司名稱、統一編號等資訊，系統即快速產出結構化盡調報告。審查時間從傳統人工的3至5天大幅縮短，每小時可完成多達20家企業的盡職調查，讓大量、規模化的風險核查成為可能，每筆決策都有統一、可追溯的數據依據。

ChatGPT 香港 大數據

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