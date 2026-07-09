Coupang 酷澎二度啟動罕病兒「棒球圓夢計畫」

響應美國建國250周年在台系列慶祝活動，美商Coupang酷澎日前二度攜手罕見疾病基金會舉行「棒球圓夢計畫」，邀請四位「罕見小勇士」前進台北天母棒球場，觀賞由美國在台協會（AIT）於味全龍主場舉辦的「台美友好之夜」棒球賽事。

活動當天，小勇士們特別出席美國休士頓藝術家Gonzo247於場內發表的「台美友好之牆」揭幕儀式。 小勇士們也在開球儀式中，與2025世界少棒錦標賽冠軍、東園國小少棒代表隊一同列隊，在場上與開球貴賓副總統蕭美琴、AIT處長谷立言 （Raymond Greene）及Coupang酷澎全球事務長Robert Porter諸位貴賓擊掌，共寫難忘的台美文化交流回憶。

Coupang酷澎全球公關長Marisa Lee表示，很榮幸能共襄美國在台協會（AIT）的台美友好之夜棒球盛事。棒球是台美共同的文化語言，特別邀請罕見疾病基金會的小勇士出席觀賽，並安排他們參與美國休士頓藝術家Gonzo247「台美友好之牆」的揭幕活動，希望透過運動與藝術帶給孩子們力量。未來，Coupang酷澎將持續發揮企業社會責任，以實質行動展現對在地文化與社區發展的長期關懷。

本次圓夢計畫不僅是一場文化體驗，更是罕病孩童展現生命韌性的絕佳舞台。 罕見疾病基金會副執行長楊永祥表示：「感謝Coupang酷澎再度支持本會圓夢計畫。本次『台美友好之夜』不僅讓小勇士們深化對美國文化的認識，更是參與跨國交流的珍貴契機。這也是小勇士繼2024年遠赴南韓觀觀摩美國職棒大聯盟（MLB）後，再度近距離感受濃厚美式氛圍的現場賽事。本會『罕見小勇士』棒球隊自2018年成軍並參與LLB身障兒童公益棒球賽以來，至今已邁入第九個年頭，成功協助許多受限於身體條件的孩子突破自我，共享棒球運動的樂趣與感動。」

加入「罕見小勇士」棒球隊近六年的曾彥銘興奮地表示，平時熱愛棒球的他，最享受擊球瞬間的成就感，這次能到天母球場看比賽，並在球場上一睹副總統蕭美琴與美國貴賓的風采，讓他留下了難忘的回憶。

而今年剛入隊的陳宥愷、陳羿彤姐弟檔在隊中擔任守備，弟弟宥愷興奮地分享自己最喜歡彩繪牆上的漢堡元素，姐姐羿彤則對棒球圖樣情有獨鍾；看著兒女展現笑容，同樣熱愛棒球的父親陳彥彤也有感而發地表示，以前總是一個人來看球，非常感謝Coupang酷澎的邀請，讓全家人能齊聚天母棒球場，一同體驗熱血沸騰的現場賽事。同樣是首度加入球隊的徐允澤，一到球場便展現對棒球的滿腔熱情，在酷澎專屬攤位的投球遊戲中玩得不亦樂乎，盡情享受專屬棒球之夜的魅力。

在熱血賽事之餘，球場側邊首度亮相的台美友誼壁畫 ，更為現場注入獨特的文化底蘊。美國休士頓藝術家Gonzo247表示：「延續與台北這座城市的深厚文化連結與創作交流，很榮幸再度受邀來台。 這面長30公尺、高3公尺的壁畫，是我抵達台北後歷時四天、耗時近28小時的傾力之作。

這不單是一幅壁畫，更是一座透過創意凝聚彼此的文化橋樑。作品中不僅融入了台美共同的棒球語言，也展現了我家鄉休士頓身為『太空城』與傳統德州牛仔文化的獨特交會。然而，此行最深刻的體驗，是在現場與『罕見小勇士』、東園少棒代表隊成員的藝術交流。看著孩子們雀躍地分享自己喜愛的美式文化，那份純真與生氣蓬勃的希望令人動容。 」

藝術家Gonzo247本次亦深度參與「台美友好之夜：美國建國250週年 America Day x American Night Market」活動，一手打造包括主題視覺設計、特製啦啦隊服，以及開球貴賓身著充滿美國元素的特製球衣，球衣背後印上表同慶美國建國里程碑的「250」號碼。

Coupang酷澎全球公關長Marisa Lee親赴內野座位區，與罕見小勇士成員及家人交流。Coupang酷澎／提供