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路易莎從咖啡轉型 餐飲品牌營收拚3成占比
餐飲集團朝多品牌發展，路易莎從單一咖啡事業轉型，深化餐飲布局，2026年起加速併購，從平價咖啡跨向全時段餐飲，今年旗下整體餐飲品牌營收占比將超過3成。
面對市場競爭加劇，各大餐飲集團積極發展多品牌策略，滿足不同消費客群，也提升規模化展店效率。路易莎集團成立20週年，2026年積極轉型，透過併購與多品牌布局，從平價咖啡跨向全時段餐飲。
路易莎集團今天透過新聞稿宣布，旗下「白霧時光」以精品咖啡出發，結合餐飲、多元場域，首店為新板傑仕堡，日前南下進駐台南安平雅樂軒酒店，今天宣布插旗淡水紅樹林，占地約260坪空間，為目前3家門市中規模最大，客單價橫跨新台幣百元的早餐、200多元的早午餐，到300、400元的排餐。
路易莎集團董事長黃銘賢說，未來白霧時光品牌將持續走進全台藝文中心、文化特區、飯店及商場等10個據點。
路易莎表示，目前旗下有10個品牌，持續布局多元餐飲品牌，餐飲品牌預估開20家新店，全年營收拚40億元，餐飲營收占比會超過3成。
此外，路易莎咖啡旗下220間直營店近期營收屢創新高，今年已經確定會開30家直營店，目前加盟店約330店，則持續進行汰弱留強。
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