路易莎從咖啡轉型 餐飲品牌營收拚3成占比

近兩年，台北商辦市場接連出現突破區域行情的租賃案例。位於士林區的「CAAM承德168」，周邊商辦租金行情約每坪2,000元，但實際成交租金高達每坪3,322元，大幅突破區域行情；位於民生敦北商圈的「國泰環宇大樓」，周邊新世代商辦租金約落在每坪3,000至3,500元之間，但實價登錄租金已突破每坪4,159元，不僅刷新松山區商辦租金新高，也讓非信義計畫區商辦首度站上接近信義計畫區頂級商辦的租金水準。

2026-07-09 14:29