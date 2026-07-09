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巴威颱風逼近 振宇五金籲掌握防颱黃金期、四招降災損

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

隨著巴威颱風持續增強，外界高度關注其可能帶來的強風豪雨影響。振宇五金（2947）表示，每逢強烈颱風來襲前夕，防水、防颱及修繕用品的詢問度都會明顯提升，建議民眾把握風雨來臨前的黃金準備時間，從「擋水、止漏、排水、防護」四大面向全面檢視居家環境，提前做好防颱部署，降低豪雨及強風可能造成的災害損失。

振宇五金表示，防颱的第一道防線就是「擋水」。住家若位於低窪地區、地下室入口或曾有積淹水經驗，可預先準備沙包，降低雨水倒灌風險。其中，近年相當受到民眾關注的科技沙包，平時體積小、重量輕，方便收納，遇水後可快速吸水膨脹形成阻水屏障，不需事先裝填泥沙，適合一般家庭作為防颱常備用品，在豪雨來臨前快速完成防護。

第二是「止漏」，建議民眾提前巡視屋頂、窗框、陽台、外牆及冷氣孔周邊是否有裂縫、老化或滲水情形，可利用矽利康、防水膠及防水塗料等材料進行補強。並備妥防水止漏膠帶等緊急止漏工具，若遇突發性滲漏，可立即進行臨時修補，降低雨水持續滲入造成家具、裝潢及電器設備受損的風險。

第三是「排水」，颱風豪雨容易造成排水不及，引發積水甚至淹水情形，建議民眾提前清理排水孔、排水溝、屋頂排水口及陽台落水口，避免落葉、泥沙阻塞，同時備妥抽水機、水桶及排水工具，一旦發生積水，可立即處理，降低災害擴大的可能性。

最後則是「防護」，陽台、庭院、戶外空間的盆栽及家具設備等，建議利用防水帆布、鎖式紮帶及防水收納箱等用具妥善固定或收納，避免強風吹落或飛散造成危險；重要文件、電子產品及貴重物品，也可提前移至較高處或放置於防水收納箱內，降低豪雨造成的財物損失。

振宇五金提醒，颱風來襲前最重要的是「先檢查、再補強、提前備妥」，不要等到風雨增強後才倉促採買或修繕。尤其近年極端氣候日益頻繁，短時間強降雨已逐漸成為常態，若能提前完成「擋水、止漏、排水、防護」四項檢查，提前建立完整的居家防護機制，不僅能降低災害損失，也能提升居家安全與防災韌性。

振宇五金副總經理 洪珮芳表示，振宇五金全台97家門市皆設置防災專區，備有各式防颱、防水及居家修繕相關用品，並提供防災商品諮詢服務，協助民眾依照不同居住環境做好防颱準備。面對極端氣候日益頻繁，振宇五金也將持續發揮社區型五金通路優勢，陪伴民眾做好日常防災準備，提升社區整體防災韌性。

巴威颱風

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