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考量環境特殊性 高雄擴大列管碳排年逾1萬公噸的海空雙港事業體

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市公布「高雄市指定事業及一定規模以上公私場所溫室氣體排放量盤查申報及揭露辦法」。圖／高市環保局提供
高市公布「高雄市指定事業及一定規模以上公私場所溫室氣體排放量盤查申報及揭露辦法」。圖／高市環保局提供

碳盤查是減碳工作的第一步，環境部列管對象今年起從高碳排製造業擴大至百貨公司、旅館、醫院等高用電場所。考量環境特殊性，高雄市訂定自治條例，宣布擴大碳盤查列管對象，明年元旦起高雄港港區事業及高雄國際航空站，溫室氣體年排放量超過1萬公噸CO₂e（二氧化碳當量）的事業群必須進行盤查申報，初步列管9家次。

高雄鋼鐵、石化、電子、電力供應等製造業皆屬碳排大戶，今年起高醫、榮總及長庚醫院等大型醫學中心，以各大百貨公司、大學等高用電場所均被環境部納入列管對象。但機場與碼頭卻非每個縣市都有，高雄港區及航空站未被環境部列管。

市政府依據「淨零城市發展自治條例」，訂定「高雄市指定事業及一定規模以上公私場所溫室氣體排放量盤查申報及揭露辦法」及列管對象。

環保局說明，高雄具有海、空雙港特色，為確實掌握高雄港碼頭、機場等重要倉儲、運輸場站排放量，高雄市政府公告擴大碳盤查列管對象，2027年1月1日起生效。

此次宣布擴大碳盤查列管對象為高雄國際航空站及高雄港倉儲業者，初估共9家溫室氣體年排放量超過1萬公噸必須進行盤查申報，應於4月30日前完成前一年度盤查申報，並配合揭露數據。環保局提醒，為減輕業者負擔，此次列管事業僅需要進行盤查，無須查驗，未來若達中央盤查管制條件，則改依中央規定辦理，避免重複管制。

局長張瑞琿表示，此次擴大碳盤查法規與對象，已經與潛在事業進行充分溝通，今年也將由「盤查輔導團」一對一協助列管業者建立排放清冊。盼建立更完整的排放數據，推動科學基礎的減碳工作。

高市府宣布擴大碳盤查，明年起列管年碳排逾1萬噸的海空雙港事業，圖為進廠協助廠區業者盤查，建立排放清冊。圖／高市環保局提供
高市府宣布擴大碳盤查，明年起列管年碳排逾1萬噸的海空雙港事業，圖為進廠協助廠區業者盤查，建立排放清冊。圖／高市環保局提供

高市府宣布擴大碳盤查，明年起列管年碳排逾1萬噸的海空雙港事業，圖為進廠協助廠區業者盤查，建立排放清冊。圖／高市環保局提供
高市府宣布擴大碳盤查，明年起列管年碳排逾1萬噸的海空雙港事業，圖為進廠協助廠區業者盤查，建立排放清冊。圖／高市環保局提供

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