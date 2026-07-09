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淡江大橋通車分流台2線車潮 信義房屋揭紅樹林房市現況

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
淡水居民期待預計2029年完工通車的淡北道路，圖中可見正在施工興建的引道。圖／信義房屋提供
淡水居民期待預計2029年完工通車的淡北道路，圖中可見正在施工興建的引道。圖／信義房屋提供

淡江大橋分流效果遠超預期，關渡大橋車流量減幅超過4成，通勤族省下約25至30分鐘。交通大解放推動房市回溫，河景豪宅買盤回流，中正東路新案成交已見6至7字頭。

交通部統計數字印證改善成效。關渡大橋到淡水間台2線之間，往台北方向全日車流從約3.6萬輛降至約1.9萬輛，減幅約47%；往淡水方向從約3.7萬輛降至約2萬輛，減幅約44%，通勤族約省下25至30分鐘車程。信義房屋紅樹林淡金店主任周禹分享第一線觀察，以過去最塞的竹圍到紅樹林路段為例，過去下班尖峰車流要塞至晚上8、9點，現在約晚間7點就幾乎舒緩，整體車流量也明顯縮減，「淡江大橋分流效果超乎預期」。

周禹進一步說明，淡江大橋通車後，新市鎮居民可以從淡江大橋直接接台64快速道路，淡水市區與紅樹林居民仍可走台2線接關渡大橋或往台北市，相較過去只有一條聯外主幹道，可說是整個大淡水地區都受惠。值得注意的是，在淡江大橋通車前，地方上沒有預期能如此顯著解決塞車問題，如今則是更期待預計2029年完工通車的淡北道路。

解決交通硬傷，是否對房市有所幫助？周禹以紅樹林為例，該區大致可分為淡水河第一排景觀豪宅，以及輕軌竿蓁林站旁「托斯卡尼區」。河景豪宅依屋齡、景觀面向等不同條件，總價落在3000萬以上、甚至高達上億元，半年至一年前因總價高、非剛需客戶鎖定之產品，幾乎沒有人看屋，更遑論成交，但近2個月來，應是高資產客戶在股市有收穫，「股轉房」進行資產配置，同時也感受到淡水的交通利多，開始有人看屋並成交。

至於托斯卡尼區，主力產品屋齡普遍落在15~20年，包括室內（不含陽台）15~17坪的2房，沒有車位總價約1000萬左右，加車位加約150萬；室內22~26坪的3房平面車位，總價則落在1500至1700萬，以雙北捷運站附近來看，是很有競爭力的價格，故無論房市大環境起伏，一直都有穩定交易量。

在交通利多及第一排河景的優勢支撐下，加上新建案營造成本沒有下降，中正東路門牌已有初線6~7字頭成交價，「海中天」舊址將推出的新案，市場預估甚至可能「坐7望8」，雖第二、三排應不至於衝上同樣單價水位，但畢竟同享交通利多，且北士科發展受到看好，紅樹林作為淡北道路起點，房價目前只要北市科周邊新案1/3~1/2價，仍相當具有競爭力。

淡江大橋 信義房屋 關渡大橋

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