巴威颱風將觸陸 北市建管：未落實可勒令停工、重罰30萬並收強拆費

據中央氣象署預報，今年強烈颱風「巴威」預計最快週四（9日）發布海上颱風警報，深夜可能發布陸上警報，於本週五（10日）與週六（11日）對北部地區產生最強烈影響。由於巴威颱風結構扎實，其外圍環流與高達 380 公里的暴風半徑將帶來強風豪雨，對城市公共安全構成嚴重威脅。臺北市建築管理工程處今日呼籲市民、商家及各大建築工地，防颱意識絕不能鬆懈，務必於颱風來襲前完成建築環境與假設工程的防颱自主檢查，共同守護城市與鄰里安全。

建管處虞積學處長呼籲，面對極端氣候日益嚴峻的考驗，全民防颱需要公私協力。請各大樓社區、商家業者與工地負責人攜手應對颱風，將可能造成的損失降到最低。虞處長再次嚴厲強調，面對極端天候，維護公安不容一絲僥倖，針對未落實防颱自主檢查、未善盡管理維護而引發公安危害的工地或建築物所有人，建管處一律依法祭出重罰。工地違反規定者，將依違反建築法第63條重罰並勒令停工；危及公安之違建、廣告物或外牆附掛物，亦將依違反第77條處最高30萬元罰鍰，並施以強制拆除且收取拆除費用。請相關責任人切勿以身試法。

建管處強調，為確保颱風期間公共安全，已特別針對市民、商家與建築工地提出以下三大面向之防颱指引：

一、市民與屋主：落實居家周邊附掛物加固

建管處籲請廣大市民朋友，應立即檢查所居住建築環境周邊的潛在危險源。包含陽台、庭園及外牆所設置之花盆、遮雨棚、自行設置之水塔、冷氣室外機及其固定支架等，均應落實加固處理，或先行移至室內取下。特別提醒，近年因天然災害導致外牆構造物或附掛物掉落飛散，進而造成用路人傷害或財產損失之事件屢見不鮮；依據建築法第77條規定，建築物所有權人及使用人負有構造及設備安全之維護管理責任，倘若因未善盡維護管理導致掉落傷人，除將依法面臨重罰外，更須承擔嚴重的民、刑事賠償責任。

二、商家與大樓管委會：加強廣告招牌與既存違建防護

本市商家應特別注意，營業場所設置之各式廣告招牌、帆布廣告（應先行捲起固定）、廣告燈箱等，所有懸掛設施均應在颱風到來前徹底加固或視狀況先行拆除，以降低風大吹落之公共安全風險。大樓管理委員會亦應巡檢頂樓、外牆等既有附屬構造物。

另外，既存違建（如鐵皮屋頂、增建構造物）的所有權人也應趁風雨未大前主動巡檢，若發現結構生鏽腐蝕或鬆動情形，應立即補強；倘若違建未妥善維護因而影響或造成公共安全危險，建管處除了將依法立即列為優先查報拆除對象，並向違建所有人收取全額拆除費用外，更將依違反建築法第77條規定祭出重罰，處以新臺幣6萬至30萬元罰鍰，以強力手段防範颱風期間發生鐵皮掀落砸毀鄰房或車輛之憾事。

三、建築工地：全面啟動防颱自主檢查，啟動山坡地工地專案巡檢

為確保本市轄內在建工程的安全，建管處已透過 LINE 通訊群組要求全市建築工地立即進行防颱自主檢查，工地應對施工圍籬、護網、斜撐、施工鷹架等安全設備與假設工程，以及高樓層堆置之建材與機具進行併同加固與妥善規劃。同時，工地的導排水設施、滯洪池及機械排水抽水設備必須保持運作順暢，自主檢查完成後應立即回傳建管處，防範豪雨引發淹水與土石流風險。

此外，針對臨近山坡地之高風險建築工地，建管處亦已啟動委託專業技師公會進行現地抽查，要求承造人必須嚴格落實各項防護。建管處特別警告，施工工地若未善盡管理維護，導致防颱措施流於形式而造成公共安全危險者，將依建築法第63條規定予以嚴厲裁罰；情節嚴重、危及公共安全者，更將直接依法勒令停工進行整頓，絕不寬貸。