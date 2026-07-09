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大倉久和再請日本百年名店來台！「喜扇亭」鐵板燒限時11天開吃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大倉久和再攜人形町今半鐵板燒名店喜扇亭首度來台客座。圖／大倉久和提供
大倉久和再攜人形町今半鐵板燒名店喜扇亭首度來台客座。圖／大倉久和提供

去年邀請日本百年壽喜燒名店「人形町今半」來台客座掀起話題後，大倉久和大飯店今年暑假再度攜手人形町今半，首度邀請旗下高級鐵板燒品牌「喜扇亭」來台，由日本主廚親自獻藝，7月23日至8月2日限時11天於山里日本料理客座，讓饕客免飛日本，也能品嚐頂級黑毛和牛鐵板燒與道地日式款待文化。

創立於1963年（昭和38年）的喜扇亭，為人形町今半旗下鐵板燒名店，是深受日本海內外賓客推崇的高級鐵板燒品牌。品牌創立源自人形町今半創辦人高岡昇，希望突破壽喜燒夏季淡季的限制，希望能打造一家即使在盛夏，也能讓賓客享用頂級和牛、補充元氣的餐廳，因此以鐵板燒重新詮釋日本黑毛和牛的極致風味，開創品牌獨有的料理風格。

「喜扇亭」店名則承襲自江戶時代著名劇場舊址，不僅象徵所在地深厚的人文歷史，更寄託著品牌希望如舞台演出般，為每位賓客呈現一場精彩料理饗宴的理念。

客座期間由日本主廚親自來台，以嚴選日本黑毛和牛結合當令旬味食材，透過細膩火候掌控與俐落鐵板料理技藝，讓和牛油花於高溫鐵板上緩緩融化，伴隨誘人香氣與鐵板滋響，完整釋放肉質鮮甜與濃郁旨味，將食材最美味的瞬間呈現在賓客面前。

喜扇亭對於黑毛和牛的講究，更是品牌享譽全日本與海外的重要原因。人形町今半設有專業「牛肉品鑑師」，由經驗豐富的專家親自挑選全日本高品質黑毛和牛，並經過至少兩週熟成，使肉質更加柔嫩細緻，展現豐富油脂香氣與和牛獨有的甘甜風味，令人入口難忘。

除了和牛之外，餐廳亦依循四季時令，精選日本各地海鮮與旬味蔬菜，並重視料理與在地文化，希望透過每一道料理，傳遞日本飲食文化對季節、土地與食材的尊重。

鐵板燒不僅是料理的方式，更是讓坐在鐵板檯前的賓客享受一場五感體驗的表演藝術，主廚依據每塊牛肉不同的油花分布、厚度與熟成狀態，精準調整鐵板溫度與烹調時間，同時細心觀察賓客用餐節奏，適時安排出餐順序，在料理過程中，也會分享食材產地、料理特色與職人理念，展現日本待客之道（おもてなし）精神。

賓客座在鐵板檯前，看著食材料理的聲響、緩緩飄散的香氣，到主廚行雲流水般的料理動作，以及料理完成時令人驚豔的色澤，共同交織出視覺、嗅覺、聽覺、味覺與互動體驗兼具的鐵板藝術，也正是喜扇亭多年來始終堅持的品牌價值。

此次客座特別推出兩款限定套餐。晚間供應「涼月套餐」，每套售價NT$8,800元+10%，可選擇喜扇亭特選黑毛和牛沙朗或菲力，搭配澳洲龍蝦等頂級食材，展現鐵板料理的奢華魅力；午間的「扇套餐」，每套售價NT$5,800元+10%，集結喜扇亭特選黑毛和牛、北海道干貝、黃雞魚等海陸旬味，呈現層次豐富的日式饗宴。另外，針對兒童也提供適合小朋友的口味的兒童套餐每套售價NT$ 2,180+10%元，讓小朋友也能父母一起享用。

套餐亦特別呈現喜扇亭經典名物──來自日本千葉縣出產蛤蜊熬製的蛤蜊湯，以飽滿鮮甜的蛤蜊與清雅濃郁的湯頭，展現日本料理對食材本味的追求。此外，本次客座也巧妙融入台灣在地食材與特色料理，如口感爽脆的水蓮，經日本料理人以細膩鐵板技法重新演繹，讓日本職人精神與台灣風土特色激盪出全新的味覺火花。

日本 鐵板燒 壽喜燒

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