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「出站就到家」要花多少代價？這棟比旁邊捷運宅一坪貴50萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
位於永春站的E.A.T國際館，平均單價達148.9萬元，比周邊住宅貴53.5萬元，是價格差距最大的台北捷運聯開宅。圖／永慶房提供
位於永春站的E.A.T國際館，平均單價達148.9萬元，比周邊住宅貴53.5萬元，是價格差距最大的台北捷運聯開宅。圖／永慶房提供

捷運聯開宅擁有下樓即進站、到站即到家的交通優勢，是不少購屋族首選，永慶房產集團統計雙北捷運聯開宅近兩年平均單價，並與該捷運站周邊800公尺範圍「捷運宅」房價進行比較。其中，永春站的E.A.T國際館與周邊住宅每坪均價價差50萬元以上，小碧潭站的美河市每坪則僅價差7.1萬元。

觀察聯開宅與周邊住宅價差最大的前五名，房價均較周邊住宅高出4成以上。價差最大的永春站E.A.T國際館，平均單價達148.9萬元，比周邊住宅貴53.5萬元，價差約56.1%，若以20坪住宅估算，總價差距超過1,000萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，永春站E.A.T國際館鄰近信義商圈與市府生活圈，有地段優勢，且是信義區知名社區，加上以小坪數產品居多，每坪價格也較容易被拉高，且明顯高於周邊住宅。

位居第二、三名的新埔站新巨蛋和七張站環遊市西華館，每坪單價則比周邊住宅貴27萬元至30萬元左右。

新埔站新巨蛋具備商圈與生活機能優勢，該站10分鐘直達北車，加上屬區域指標大型社區，且以小坪數居多，也進一步推升每坪單價，與周邊住宅拉開差距。

七張站環遊市西華館位於新店的核心地段，捷運兩站就能進北市，也是區域具指標性社區，且以套房居多，使平均成交單價明顯高於周邊住宅。

再觀察與周邊住宅價差相對較小的聯開宅，價差最小為小碧潭站的美河市，平均單價70萬元，僅比周邊住宅貴7.1萬元，價差幅度11%。

陳金萍表示，美河市雖為知名聯開宅，但鄰近央北重劃區，近年有不少新案推出，帶動周邊房價持續上升，使聯開宅與周邊住宅的價差相對較小。

名列第二的南京三民站的台北摩根，平均單價100.7萬元，較周邊住宅單價高出15.5萬元，價差幅度約18%。

陳金萍指出，南京三民站商業與生活機能兼具，不過周邊住宅供給充足、多元，且不少社區本身就具備步行可達捷運站的優勢，使聯開宅與一般捷運宅之間的便利性差距縮小，因此房價雖高於周邊住宅，但價差仍相對有限。

景安站的美麗景安則是名列第三。景安站為中和重要雙捷運轉乘站，近年受環狀線通車及雙和生活圈發展帶動，周邊住宅房價同步成長。此外，景安站周邊住宅密集、生活機能成熟，加上公車路線多，交通便利性佳，使聯開宅與周邊住宅的沒有明顯價差。

台北捷運聯開宅與周邊房價價差最大前五。資料來源／永慶房屋
台北捷運聯開宅與周邊房價價差最大前五。資料來源／永慶房屋

捷運 美河市 房價

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