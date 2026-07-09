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比疫情還慘！北台灣6月推案量探2019年以來新低 一半建案單周掛蛋

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌9日發布最新市調，北台灣6月預售屋推案量僅186.7億元，較5月驟減逾600億元，探2019年初以來單月新低，甚至比疫情期間還慘，另，來客、成交量同步下滑，一半建案出現單周掛蛋紀錄，待售案則持續攀升，專家表示，市場觀望氣氛濃厚，今年房市恐難擺脫低迷格局。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，6月燈號維持衰退黃藍燈，分數上大退步，從前月的36.5分，減至33.2分，離谷底藍燈一步之遙。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，房市不明朗，上半年的新案在329、520檔期推完後，6月進入真空，北台灣預售案不到200億元，探2019年以來單月低量，比疫情還慘，等同回到2019年房市熱潮以前的狀態，只有桃園市中壢區A20重劃區的30多億元新案就居冠，餘案皆未達20億元，不乏少於10億元的小案，建商信心明顯低落，未走出陰霾。

雖然新成屋戶數增，但僅新公開100多戶，以台北市信義區兒福的先建後售都更案為多，約來到50戶遂有所拉抬，畢竟本為小眾產品的成屋案，這一兩年窘況更不見發展前景，出於推案時程彈性少，蓋好就得推出情形下便令數據有所增減，實際上建商規劃都沒有放大量體空間。

需求面上，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數分數上，先前開案的銷況蜜月期熱潮消退，單周平均來客組數又比上月下修，約11-12組，本就在低潮的房市，央行6月會議結果再讓政策放寬的希望落空，眼下還進入暴雨時節，老天不幫忙，重挫賞屋興致。

看屋人氣不佳，自然同步干擾交易，單周成交組數未及一組，分數級距低無可低，約一半比例出現單周掛蛋紀錄，零星個案亮點表現推升不起整體市場。

去化困難下，使待售案數逼近1600案，尤其新竹地區與新北市量增較多，前者在今年上半年一波接一波的推出大案，後者則本為全台住宅量體之冠，當前市況沒有快銷的可能性，案量不斷累積，尤其二線品牌與地帶，賣壓不言可喻。

議價率依舊保持在一成內，核心地帶房價認知高，新竹地區已由實價揭露官方認證交易價碼每坪9字頭，新北市亦頻傳單價破百萬元案，台北市的單坪200萬元生力軍更見新案身影，雖時有傳出新興地區價格回落，顯然尚未撼動大局。

展望後況，陳炳辰表示，當前在房市發展上可觀察是否跟進美國可能的升息，讓央行能在政策有所調整來平衡房貸負擔，不過到時也已經來到年底，且愈接近選舉，政府態度應還是傾向保守，免於觸動高房價敏感神經，兼之股市對於資金的吸引力未消停，恐都讓馬年房市全年呈現跛腳，接下來在雙北南港區、板橋區、新店區、中和區、林口區、泰山區，以及桃竹的龜山區、寶山鄉指標大案是否單純成就自己，卻無法具備帶動能力，答案昭然若揭。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

預售屋 房市 台北市

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