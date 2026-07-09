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建商信心崩！北台6月推案暴跌僅100億元、比疫情還慘

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住展雜誌調查指出，上半年新案在329、520檔期推完後，6月進入真空，北台灣預售案總共只推出100多億元，較5月銳減600多億元，等於腰斬再腰斬，為2019年以來單月低量，比疫情還慘。

6月最大案位於桃園中壢區A20重劃區，但僅30多億元，其餘新案皆未達20億元，不少是少於10億元的小案，建商信心明顯低落。新成屋戶數雖然增加，但新公開也僅一百多戶，主要是台北市信義區兒福的先建後售都更案。

買氣部分，指標建案每周平均來客組數又比上月下修，約11至12組，住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，房市本就在低潮，央行六月理監事會又沒放寬，加上進入暴雨時節，看屋人氣持續下滑。

來客少，交易也少，單周平均成交組數未及一組，分數低無可低，約一半建案出現單周掛蛋紀錄。

去化困難使待售案數逼近1600案，尤其新竹地區與新北市量增較多，前者在今年上半年一波接一波的推出大案，後者則本為全台住宅量體之冠，案量不斷累積，尤其二線品牌與地帶，賣壓沉重。

建商仍堅守價格，議價率仍保持在一成內，新竹地區實價揭露已站上9字頭，新北市亦頻傳單價破百萬元案，台北市更見單坪200萬元生力軍，雖傳出新興地區價格回落，但並未撼動大局。

央行 台北市

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