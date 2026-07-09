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企業好評影響力誰第一？6月上市櫃永續榜TOP 10揭曉

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
翻攝官網／台積電
翻攝官網／台積電

AI越跑越快　企業如何減少資源浪費？

AI越聰明，背後需要的電力與運算資源也跟著增加。科技產業高速成長，企業現在面對的難題不只是「要不要減碳」，而是怎麼讓資料中心更有效率、製造流程少浪費一點，甚至把原本用完就丟的資源重新利用。

網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2026年6月上市上櫃企業永續榜。上市公司由台積電以1,746筆聲量拿下第一，中華電信日月光投控分居第二、第三；上櫃公司則由全家拿下冠軍，信驊環球晶排名第二、第三。

6月榜單名次也出現明顯變化，信驊從5月第10名升至上櫃第2，好評影響力更居全榜第一；環球晶則從第15名躍升至第3，好評影響力排名全榜第二，成為6月兩大上升亮點。

上市No.1 台積電

  • 網路聲量：1,746筆

  • 好評影響力：2.700

半導體減廢不一定非要從整座工廠或產線大刀闊斧，有時候少做一個「治具」也能積少成多。台積電6月以1,746筆聲量連續第7個月奪下上市公司永續榜冠軍，近期推出的「雷射定位量測系統」，就是從零件清洗後的量測流程中挖出減廢空間。面對每年高達260萬個零配件送洗、產生3,500萬筆量測資料的龐大需求，過去不同規格的零件都得依賴對應的實體治具來協助定位與量測；如今台積電與供應商合作改用非接觸式雷射定位，讓單一系統就能相容多種零件，預估未來可涵蓋約90％的零配件、減少約1,000個實體治具。截至6月，已有4家零配件清洗商導入並實際減少約600個治具，成功從一個看似不起眼的量測工具下手，把源頭減廢真正做進供應鏈的日常運作中。

除了專注在廠房內的節能減碳，在製造端優化零配件量測、減少治具外，台積電的永續行動也將觸角延伸到校園，開啟了人才培育的另一條主線。隨著國中會考成績出爐，許多學生和家長正迎來更難的下一題：「志願到底該怎麼填？」為了不讓孩子只能看著科系名稱憑空想像，台積電慈善基金會今年5月特別與新竹光復高中聯手，在選填志願前，帶國中生提前「試玩未來」。這次的體驗課直接把Microbit自走車、避障機器人、3D列印、流行造型及烹飪調飲等實作搬上陣，橫跨汽車、電機、設計、時尚與餐旅等多元職群。與其看著簡章瞎猜喜好，不如讓孩子親自動手做一次，或許更能精準找到未來的方向。

上市No.2 中華電信

翻攝FB／中華電信CSR粉絲團

  • 網路聲量：640筆

  • 好評影響力：3.210

一棵樹到底能吸多少碳？光看樹長得高不高、枝葉茂不茂，還無法直接得到答案，樹種、胸徑與樹高等資料都需要實際記錄。中華電信近期持續推動「樹木碳匯公民科學家」，把企業志工帶進校園量樹。

中華電信企業志工陪伴師生實地量測樹木胸徑、樹高，將資料累積成校園碳匯盤查基礎。彰化營運處4月至6月底攜手4所學校，動員逾百人次企業志工投入校園樹木碳匯盤查。相較單純告訴學生「種樹可以減碳」，直接拿起工具、記錄數據，也讓抽象的氣候議題變成可以觀察與計算的環境課。

中華電信2025年已培育264位取得認證的企業志工，並完成全台21所校園、3,631棵樹木量測；2026年規劃擴大培訓600位企業志工，目標完成超過1萬棵樹木碳匯量測。從電信與數位科技跨到校園碳匯，中華電信讓永續行動多了一群能親自參與的「公民科學家」。

上市No.3 日月光投控

  • 網路聲量：627筆

  • 好評影響力：3.280

工廠排出的廢水，處理到符合標準就結束了嗎？在水資源壓力與淨零轉型下，企業開始往前多問一步：能不能更快發現異常、少用一點資源，甚至讓處理後的水重新回到製程使用？

日月光5月表現是上市永續聲量榜第6名，6月份一口氣衝至第三。環境部6月5日舉辦2026淨水永續獎交流論壇及頒獎典禮，日月光旗下高雄廠與矽品持續從智慧水處理找改善空間。其中，矽品針對含硼廢水導入智能加藥系統，依水質變化調整藥劑用量，節藥效率超過2成；日月光也持續推動水回收、智慧監測與循環利用，讓水治理不只是「把廢水處理乾淨」，而是進一步計算每一滴水還能怎麼用。

上市No.4 鴻海

  • 網路聲量：553筆

  • 好評影響力：3.180

AI資料中心如雨後春筍般湧現，隨之而來的龐大用電與散熱需求，也正考驗AI基礎設施的供電與冷卻能力。鴻海6月15日宣布與施耐德電機展開策略合作，雙方將聯手開發次世代AI資料中心參考架構，並探索閉環式能源最佳化、模組化電力與冷卻系統等解決方案。這意味著AI升級不只是增加伺服器數量，後端供電與降溫技術也得同步跟上，否則算力愈強，能源負荷也可能跟著升高。

在強攻AI基礎設施的同時，鴻海在公司治理與市場溝通上也繳出成績。6月公布的Extel「2026亞洲最佳管理團隊」評選中，鴻海一舉拿下7項肯定，其中最受矚目的包括：

Extel評比反映資本市場對企業管理與投資人溝通表現的評價，鴻海2026年也蟬聯亞洲區（不含日本）科技硬體類「最受尊崇企業」，並以第2名較前一年提升。

上市No.5 台達電

翻攝FB／台達基金會

  • 網路聲量：485筆

  • 好評影響力：1.470

把珊瑚種回海裡，其實只是復育的起點，後面從保種、養殖到追蹤研究，全都是需要時間與資料累積的硬功夫。台達自2020年台灣海域珊瑚大白化後展開復育計畫，找來海生館、海科館和學術界合作，把高效養殖、遠端控制等技術帶進珊瑚保種與復育研究。這份長期投入，也讓台達在今年國家海洋日獲選為海洋保育典範，與投入魚類研究、珊瑚保育及鯨豚救援的學者與團體一同受到表揚。

不只海洋保育，台達在陸地上也正迎戰另一場科技難題。當AI算力快速擴張，董事長鄭平在COMPUTEX 2026直接點出背後的現實：「電力缺口」已成AI建設最大的絆腳石。面對高速運算帶來的用電與散熱需求，台達拉出「From Grid to Chip」策略，從電網、電力轉換一路延伸到晶片端，整合微電網、預製型資料中心與散熱方案，希望讓AI基礎設施在擴大算力的同時，也提高能源使用效率。

上櫃No.1 全家

翻攝FB／看見·齊柏林基金會

  • 網路聲量：185筆

  • 好評影響力：2.730

同一片土地，隔十年再從空中看一次，會變成什麼樣子？看見．齊柏林基金會近年推動「十年一刻」空拍計畫，重新飛過齊柏林曾拍攝的地點，記錄震後太魯閣、光電場域與河口地景等變化。全家自2020年起與基金會合作，持續支持影像紀錄與環境教育，也讓這項長期觀察有機會繼續往下累積。

6月10日登場的《RE見：齊柏林俯瞰台灣》特展，更把視角從天空一路拉到太空，加入國家太空中心TASA「齊柏林衛星」傳回的影像。當十年前的空拍畫面和現在重新並排，山河、城市與土地利用的變化也更容易被看見。全家也決定把合作繼續做下去，讓這些飛上天空、甚至送上太空的影像，不只停在一次展覽，而是繼續幫台灣留下「以前長什麼樣、現在又變成什麼樣」的紀錄。

上櫃No.2 信驊

  • 網路聲量：89筆

  • 好評影響力：4.190

說到台灣科技業的薪水，數字永遠沒有最高、只有更高。6月底公布的上市櫃非主管員工薪資資料裡，上櫃「股王」信驊再次成為全場焦點，以平均薪資561.7萬元、薪資中位數453.7萬元，雙雙拿下上市櫃公司第一，中位數還比前一年成長13.31％，待遇令人稱羨。

人才不只要留得住，企業往哪裡布局同樣受到關注。高雄百年舊港區近年從貨物集散地逐步轉型，原本的香蕉倉庫、老港區空間開始迎進AI與科技團隊；信驊就是率先進駐PIER F棧叁庫的科技企業之一。6月棧叁庫再迎來3家科技企業布局，信驊也多次被點名為代表企業。從老倉庫到科技研發據點，高雄港「海景第一排」不只多了觀光景點，也正長出新的科技產業樣貌。

信驊5月還排在上櫃永續聲量榜第10名，6月一口氣升至第2名，好評影響力4.190更拿下上市、上櫃兩張榜單第一。從員工薪資到南部產業布局，人才待遇與科技聚落話題也讓信驊成為6月榜單中的黑馬。

上櫃No.3 環球晶

  • 網路聲量：88筆

  • 好評影響力：3.700

矽晶圓的景氣到底回來了沒？環球晶最新成績單先讓市場眼睛一亮。5月單月稅後純益35.03億元、每股純益7.33元，獲利較去年同期大增近12倍，加上下半年矽晶圓漲價話題升溫，市場重新把目光拉回這家半導體材料大廠。

不過，永續經營看的不只有「這一季賺多少」，企業怎麼留住人才、分散供應鏈風險，同樣是長期課題。6月底公布的上櫃公司薪資統計中，環球晶非主管全時員工薪資總額進入前十；外交部長林佳龍6月率經貿考察團前往義大利米蘭，也走訪環球晶子公司MEMC Electronics Materials，了解台灣半導體供應鏈在歐洲扎根情形。隨著半導體版圖向海外延伸，人才與全球供應鏈布局也成為企業能否長期穩定發展的一部分。

環球晶5月還排在上櫃永續聲量榜第15名，6月直接挺進第3名，好評影響力3.700更拿下上市、上櫃兩張榜單第二，短短一個月躍升12個名次，成為本月榜單中的上升亮點。

上櫃No.4 世界先進

  • 網路聲量：80筆

  • 好評影響力：3.070

世界先進6月把家庭日辦在六福村，董事長方略還在現場送出一份超級大紅包，加發總額超過1億元的「辛勤獎金」。更吸睛的是，35職等以上高階主管（公司內部職等分級）不在發放範圍，逾6,000名員工依職等可領1萬至3.5萬元，希望把資源優先回饋生產第一線與基層同仁。消息一出，不少網友也忍不住感嘆「別人的老闆」，羨慕聲瞬間洗版。

公司敢發大紅包，另一邊的新廠進度也傳來好消息。世界先進新加坡12吋廠從2024年8月底動土，到今年6月初產出第一批40奈米晶圓，短短22個月完成建廠、設備驗證與技術移轉等工作，首批產品測試良率更超過99%。方略特別把成果歸功於台灣各廠區跨部門投入人力與技術支援。從海外新廠順利推進，到把營運成果回饋第一線員工，世界先進6月的「人才永續」比一串漂亮口號更有感。

上櫃No.5 群聯電子

  • 網路聲量：70筆

  • 好評影響力：2.540

AI資料越來越多，伺服器光會算還不夠，還得把大量資料快速「搬進搬出」。群聯在COMPUTEX 2026展示下一代PCIe 6.0 SSD控制晶片PS5303-X3，最高連續讀寫速度上看28GB/s。簡單來說，它就像SSD裡的「交通指揮中心」，負責安排資料怎麼進出；速度愈快，伺服器讀取大型模型、影像或企業資料時，就愈不容易卡在等待。

不過，資料搬得越快，如果耗電也一路往上衝，對資料中心來說仍是一筆成本。群聯因此也把能源效率一起算進去，PS5303-X3的能效比約每瓦4GB/s，意思是每消耗1瓦電力，大約可處理4GB/s的資料傳輸頻寬。在AI資料中心用電需求持續升高的情況下，如何用更少電力處理更多資料，也讓儲存設備的能效表現成為永續議題的一部分。目前晶片仍在開發階段，預計2026年12月提供工程樣品、2027年中量產，初期鎖定資料中心市場。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年6月1日至2026年6月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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