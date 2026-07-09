臺灣璞玉指數63%企業 員工薪情好

臺灣指數公司運用近期揭露之「2025年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，分析臺灣璞玉指數最新331檔成分股公司的表現，排除無須申報此項資料之第一上市外國發行人（KY公司）後，299檔成分股公司中，計有188檔的員工中位數薪資水準位居全體上市公司前50％、屬前段班，占比63％，顯示成分股公司除具備獲利與配息穩定特質外，在薪酬吸引人才上，亦具競爭力，可為營運成長蓄積潛能。

臺灣璞玉指數以近三年每年EPS為正、近四季每季EPS為正、及近三年穩定配發股利等基本面條件進行篩選，並排除近期成交量值、周轉率、波動率等指標位居市場前10％的熱門股票，聚焦基本面穩健、但市場關注度相對較低的優質上市公司。指數於今年4月完成半年一次的定期審核，挑選331檔成分股，涵蓋電子、傳產與金融等31個上市產業。

從產業分布觀察，非主管職員工薪資位前段班的188檔璞玉指數成分股分布於多元產業。