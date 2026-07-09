青安三點○即將拍板，從目前規畫方向來看，這項政策已愈來愈像一個「四不像」。它想照顧首購，也想鼓勵婚育；希望加入排富機制，又不想對房市衝擊太大。每一個目標都有其政策理由，但當太多政策目標被放進同一套房貸工具，也讓青安貸款面臨一個尷尬現實：政策愈修愈複雜，也愈來愈難退場。

2026-07-09 00:44