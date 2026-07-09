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泰山再爆一批問題油
中聯致癌油品風暴延燒，賴清德總統昨（8）日重話「中聯油等公司發生問題，沒有立即通報主管機關，該法辦就依法究辦」。一波未平，一波又起，彰化泰山又爆出一批案外產品，眼看致癌油品風暴擴大，衛福部長石崇良昨天赴立院專題報告，鬆口首度公開表達歉意。
石崇良證實，接獲中游業者彰化泰山通報，「泰山好理調合油0.6L」驗出苯駢芘2.5μg/kg超標。經食藥署清查，這批疑慮油品已售出1萬5千多瓶，油品來源為中聯油脂，經查批號，證實與這波致癌油品不同，來自另一批逾1,300公噸油品。
食藥署副署長蔡淑貞指出，新增疑慮油品為泰山（1218）「好理調合油」0.6公升裝，效期至2027年7月25日，出貨642箱、庫存354箱，共1萬5,408瓶販售至零售通路。受到第一批中聯油脂食安事件影響，業者已「不分批號」完成預防性下架，現行市面上已買不到這批好理調合油。
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