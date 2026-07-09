饗賓插旗台中 營收喊衝

饗賓餐旅集團旗下日式Buffet「旭集」搶進台中市場，集團預計本月底送件、拚第4季掛牌上市；董事長陳毅航昨（8）日表示，集團今年營收挑戰135億元，兩年內要前進美國市場，規劃單價可能比台灣更高。

陳毅航表示，饗賓（7883）2021年的營收為36億元，2026年營收挑戰135億元以上，短短五年營收增加100億元，靠的是多品牌策略、創造高端體驗需求，隨著品牌與據點持續增加，集團預計2028年營收目標可突破200億大關。

被喻為「吃到飽之王」的饗賓集團，全台高端百匯版圖正式到位。旗下日式Buffet「旭集和食集錦」第八家分店，將於今日正式進駐台中大遠百，也是旭集台中首店。

另外，漢來美食旗下被喻為「全台最難訂位Buffet」的「島語」，也將在7月18日插旗台中，進駐漢神洲際購物廣場，除延續一島檯配一餐酒的用餐體驗外，也首度規劃戶外用餐區，預期將與「旭集」形成雙雄爭霸的局面。