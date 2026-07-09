聽新聞
0:00 / 0:00
饗賓插旗台中 營收喊衝
饗賓餐旅集團旗下日式Buffet「旭集」搶進台中市場，集團預計本月底送件、拚第4季掛牌上市；董事長陳毅航昨（8）日表示，集團今年營收挑戰135億元，兩年內要前進美國市場，規劃單價可能比台灣更高。
陳毅航表示，饗賓（7883）2021年的營收為36億元，2026年營收挑戰135億元以上，短短五年營收增加100億元，靠的是多品牌策略、創造高端體驗需求，隨著品牌與據點持續增加，集團預計2028年營收目標可突破200億大關。
被喻為「吃到飽之王」的饗賓集團，全台高端百匯版圖正式到位。旗下日式Buffet「旭集和食集錦」第八家分店，將於今日正式進駐台中大遠百，也是旭集台中首店。
另外，漢來美食旗下被喻為「全台最難訂位Buffet」的「島語」，也將在7月18日插旗台中，進駐漢神洲際購物廣場，除延續一島檯配一餐酒的用餐體驗外，也首度規劃戶外用餐區，預期將與「旭集」形成雙雄爭霸的局面。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。