北車商場7月25日換手經營 微風：行政救濟依法進行

台北車站商場營運權移轉進度明朗。新光三越昨（8）日證實，已於7月3日完成台北車站大樓ROT案投資契約簽署及公證程序，預計7月25日起接手營運與服務上線。

不過，北車店改裝並非一次性全面翻新，而是在維持車站正常營運前提下，依分區、分階段工程進度逐步推進。

新光三越表示，目前僅就簽約進度對外說明，現階段尚不便進一步透露營運及改裝規劃細節。而對於新光三越與台鐵簽約一事，原經營者微風則回應，公司相關行政救濟程序仍依法進行中，本案評選程序是否合法，仍有待法院依法審理認定。

微風表示，現階段將依ROT契約履行各項資產返還及點交義務，並持續與台鐵公司就後續交接作業保持溝通，以維護旅客及品牌夥伴權益，並確保相關交接作業順利進行。

依台鐵原始招商規範，營運方於增改修建期間須維持台北車站大樓正常運作，並依契約要求採分期、分區施工方式，逐步完成空間更新。增改修建期間最長可達兩年八個月，自資產點交日起算，須於各區取得相關使用許可後，再陸續投入營運。

對於台北車站這類大型公共交通樞紐而言，市場人士指出，「全面拆除後重新打造」並不一定是最佳方案。若既有設施過度清空，反而可能增加後續設備確認、消防機電檢核、營運恢復及品牌進場等時間成本，因此將以兼顧安全、營運穩定及改裝品質的方式逐步推動。

過去大型公共建設轉手案容易讓外界期待接手後立即展現全新面貌，但北車案因涉及公共場站特性，無法採取一次性閉館改裝模式。施工期間，部分區域將陸續翻新，部分區域則維持原有營運，屬於ROT案件常態。

至於改裝後定位，新光三越表示，未來希望將台北車站打造為「城市客廳」，不僅是交通轉乘場所，也成為旅客停留、交流與感受城市文化的重要空間。未來也規劃引進國際品牌，打造兼具觀光展示與零售功能的全新商業場域。

新光三越鎖定台北車站作為國門交通樞紐優勢，讓國際旅客一抵台，就能接觸台灣具代表性的優質商品，包括新創品牌、特色食品等，成為對外展示台灣產業實力的重要窗口。